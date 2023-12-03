Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Oyunu Kullandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulübün yeni başkanının belirleneceği seçimde oyunu kullandı. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurulda Akpolat, kızlarıyla birlikte oy kullandı ve her iki adaya başarılar diledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulübün yeni başkanının belirleneceği seçimde oyunu kullandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 35. Başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı. Serdar Adalı ve Hasan Arat'ın başkanlık için yarıştığı kongrede üyeler saat 10.00 itibarıyla salona alınmaya başlarken, 11.00 itibarıyla da oy kullanma işlemi başlatıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda oyunu kullandı. Kızlarıyla birlikte Akatlar Spor Kompleksi'nde oyunu kullanan Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ımızın seçimli genel kurulunda kızlarımla beraber oyumuzu kullandık. Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her iki adaya da başarılar dilerim" dedi.

Seçimle ilgili olarak da kişisel hesaplarından bir paylaşımda bulunan Rıza Akpolat, "Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin! Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda kızlarımla beraber oyumuzu kullandık. Beşiktaşımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.