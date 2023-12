Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Beşiktaş 2019 Yılına Kadar Hep Siyasi Tercihlerinden Dolayı Cezalandırılmış Bir İlçe"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeniden aday adayı olduğunu CHP İlçe Başkanlığı önünde Beşiktaşlılara seslenerek açıkladı. Akpolat, “Beşiktaş 2019 yılına kadar hep siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırılmış bir ilçe. En büyük sorunumuz altyapı sorunu. Neden? Her yağmur yağdığında her rüzgar estiğinde yüzlerce eve, iş yerine su basardı. Dolayısıyla bu sorunları çözmek İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle tam bir koordinasyon gerektiriyordu. Bugüne kadar siyasi tercihlerinden dolayı bu altyapı çalışmaları maalesef Beşiktaş'ta yapılmamıştı. Beşiktaş bu anlamda merkezi yönetimler tarafından cezalandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber hızlıca göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın tarihi alanlarındaki birçok yerde su baskını sorununu ortadan kaldırdık” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeniden aday adayı olduğunu CHP İlçe Başkanlığı önünde Beşiktaşlılara seslenerek açıkladı. Akpolat, "Beşiktaş 2019 yılına kadar hep siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırılmış bir ilçe. En büyük sorunumuz altyapı sorunu. Neden? Her yağmur yağdığında her rüzgar estiğinde yüzlerce eve, iş yerine su basardı. Dolayısıyla bu sorunları çözmek İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle tam bir koordinasyon gerektiriyordu. Bugüne kadar siyasi tercihlerinden dolayı bu altyapı çalışmaları maalesef Beşiktaş'ta yapılmamıştı. Beşiktaş bu anlamda merkezi yönetimler tarafından cezalandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber hızlıca göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın tarihi alanlarındaki birçok yerde su baskını sorununu ortadan kaldırdık" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nden yeniden aday adayı olduğunu açıkladı. CHP Beşiktaş İlçe teşkilatı önünde toplanan Beşiktaşlılara seslenen Akpolat, 4,5 yıl önce göreve geldiğinde vaat ettiklerinin yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini kalan yüzde 20'sini de yeni dönemde gerçekleştireceğini söyledi. Akpolat'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"ATATÜRK'ÜN AKARETLER'DEKİ EVİNDEN ÇIKIP KURTULUŞU BAŞLATTIĞI YERİN ADI BEŞİKTAŞ'TIR: Heyecanlıyım, aslında biz bu mikrofonlara çok alışkınız. Ama dört buçuk yıl önce bugün bu kürsüye yine çıkmıştım ve o gün burada projelerimi anlatmıştım. Beşiktaş'ta göreve geldiğimizde neler yapacağımızı vadetmiştik anlatmıştık. Beşiktaş çok kıymetli bir yer, çok özel bir yer. Tarihi özellikleri, doğası dokuz tane üniversitesi, üç tane sarayı restoranları, otelleri, iş merkezleri, finans merkezleri aslında çevre ilçelerden, illerden, Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından İstanbul'a ayak basan herkesin bir vesileyle mutlaka gelip uğradığı, nefes aldığı, eğitim aldığı bir yer burası. İki kıtanın birleştiği bir yer. Avrupa'nın ilk giriş noktası. Kaptanı Deryaların, Barbaros Hayrettin'in kenti. Ama en önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde geldikleri gibi giderler dediği yerin adı. Ordu müfettişiyken bütün savaş planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği, Akaretlerdeki evden çıkıp Beşiktaş Meydanı'na inip oradan Kartal istimbotuna binip Bandırma vapuruna geçip Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yerin adı Beşiktaş ve nihayetinde hayata gözlerini yumduğu yerin adı Beşiktaş. Dolayısıyla bu kürsüye her çıktığımızda çok heyecanlanıyoruz. Her sabah uyandığımızda çok heyecanlanıyoruz. Çünkü burada görev yapmak çok büyük sorumluluk. Beşiktaşlı olmak, Beşiktaşlı olmayı çok konuşuyoruz hepimiz. Aslında on Kasım günlerinde ağaçlı yoldan Dolmabahçe'ye giderken Atatürk'ün sesiyle yürüdüğümüzde duygulanan gözyaşı döken arabasından inip saygı duruşunda bulunan onu hisseden herkes bizim gözümüzde Beşiktaşlıdır.

VAAT ETTİĞİMİZ PROJELERİN YÜZDE 80'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİK: Tabi bugün heyecanı yanında bir başka duygumuz daha var. Ne mutlu bize ki, çok şükür ki göreve geldiğimizde vaat ettiğimiz projelerin yüzde 80'ini gerçekleştirmiş diğerleriyle de ilgili gerekli adımları atmış bir şekilde bugün huzurunuzda bulunuyorum. Dolayısıyla heyecanı yanında bir gururu da aslında sizinle gururla birlikte burada paylaşıyorum. Başta bahsettim göreve gelirken birçok şeyi söyledik, konuştuk. Nasıl yaptık? Biz göreve gelirken dedik ki Beşiktaş'ı katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz. Ne yaptık? Mahallelerimizde toplantılar gerçekleştirdik. Önce mahallelerimizdeki sorunları tespit ettik onun üzerine projelerimizi gerçekleştirdik, hazırladık. Ondan sonra halk toplantıları yaptık. Ama pandeminin pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber bu katılımcılığın şeklini değiştirdik bir ekip kurduk ve Beşiktaşımızdaki bütün haneleri ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorununu dinledik. Bize aktarılan sorunların yüzde 80 yüzde 90'ını olumlu olarak çözdük. Diğer çözemediğimiz sorunların birçoğu aslında kronik sorunlar. Sadece Beşiktaş Belediyesi kaynaklı olmayan sorunlardır. Dolayısıyla hızlıca o gün vadetmediğimiz ama sonradan zorunluluk haline gelen bir takım şeyleri de projelendirmiş olduk. Biz göreve gelirken Beşiktaş'ta Halk Market açacağız diye bir söz vermedik. Halk mağazası açacağız diye de bir söz vermedik. Aşevi kuracağız da diye bir söz vermedik. Ama göreve geldiğimizde gördük ki evleri ziyaret ettiğimizde gördük ki vatandaş yaşanan ekonomik kriz neticesinde geçinemez durumda. Beşiktaş'la ilgili hep şöyle söylenir. Derler ki işte gelir seviyesi ve eğitim seviyesi çok üst seviyedeki insanlardan oluşur. Eğitim seviyesiyle ilgili haklılar ama gelir seviyesi orta gelir seviyesine sahip bir yerde yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sorunların çözümü noktasında hızlıca o gün vadetmediğimiz Halk Marketimizi, Halk mağazamıza açtık Aşevimizi kurduk. Bin 228 tane hanenin hem halk marketten hem halk mağazası aracılığıyla ekonomik kriz yaşamasının önüne geçtik. Aşevimizden her gün 6 bin adet sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelere her gün ulaştırdık.

BEŞİKTAŞ BİR ÖĞRENCİ KENTİ: Beşiktaş'ta dokuz tane üniversitemiz var. Beşiktaş bir öğrenci kenti. Biz göreve gelirken çocuk dostu, öğrenci dostu, kadın dostu, yaşlı dostu bir belediyeciliği hayata geçireceğimizin sözünü verdik. Dolayısıyla dokuz tane üniversitenin olduğu bir yerde yaşanan ekonomik kriz neticesinde öğrenci yemek fiyatlarına yapılan zamlardan sonra öğrencilerimiz intihar etmeye başlamıştı. Hepimiz bu zamanları hatırlıyoruz. Hızlıca bir araya geldik arkadaşlarımızla dedik ki burada dokuz tane üniversite var. Biz buna kör sağır dilsiz davranamayız. Bununla ilgili bir adım atmak zorundayız. Hemen Beşiktaş Çarşı Derneği, TUİK Derneği, bir toplantı yaptık ve bir aplikasyon hazırladık, restoranlarla anlaştık, esnaflarımızla anlaştık. Bu aplikasyon neticesinde öğrencilerimiz öğrenci numarasıyla sisteme girip sisteme kayıtlı kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restorana gidip ücretsiz olarak yeme içme ihtiyaçlarını karşıladılar. Yaklaşık iki senedir şu anda her gün bu uygulamayı kullanan yaklaşık iki bin tane öğrencimiz var. Biz her gün iki bin tane öğrencinin yemek htiyacını Beşiktaş'ta ücretsiz olarak çözüyoruz. Bunlar sosyal belediyecilik hizmetleri. Biz göreve gelirken başka sorunlar da vardı. Başka sorunları da tanımladık. Ama öncelemek zorundaydık. Yaşanan bu ekonomik krizi yok sayamazdık. Hepimizin bir görev ve sorumluluğu var. Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan en alt birimden belediye başkanına kadar görev yaptığı yerde vatandaşın bütün sorunlarıyla ilgilenecek noktada olmamız gerekiyordu ve bununla ilgili gerekli adımları söz vermememize rağmen attık ve bundan sonra da atmaya devam ediyoruz.

BEŞİKTAŞLILAR İÇİN DENİZİ GÖRMEK ÇOK PAHALIYDI: Beşiktaşımızda kütüphanemiz yoktu. İki tane kütüphaneyi hemen hazırladık. Oruç Aruoba Kütüphanemizi, Dikilitaş'ta, Altan Öymen Kütüphanemizi de Levent Kültür Merkezi'nin içerisinde hızlıca açtık. Yine altı tane mahallemizin isteği, aslında tüm Beşiktaş'ın isteği ama altı tane mahallemizin bir isteği vardı bizden. Biz eski Beşiktaşlılar eskiden denize girdiğimiz, deniz havası aldığımız yerlere gidemiyoruz. Buradaki bütün fiyatlandırma dışarıdan gelene göre belirleniyor. Dolayısıyla burada çay içmek, sahile gitmek, denizi görmek çok pahalı hepimiz için. Bunu hemen ciddiye aldık ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin önündeki alanda yaklaşık 1.1 dönümlük alana hızlıca bir sosyal tesis inşa ettik ve bütün Beşiktaşlı komşularımızın o hayalini gerçekleştirmiş olduk. Seçim dönemi hem mahalle toplantılarında hem saha toplantılarında bize söylenen en büyük sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. Semt kartlarımızı dağıttık. Beşiktaş yaşayan komşularımızın semt kartları var. Beşiktaş Belediyesi'nin hizmet alanlarından gidip oralarda ücretsiz olarak bu hizmetleri indirimli olarak bu hizmetleri alıyorlar. Hemen o sosyal tesisin yanına bir kitap kafe hazırladık ve öğrencilerimiz orada da ders çalışma ortamı buluyorlar ve tüm günleri orada geçirecek nitelikte bir tesisi Beşiktaş'ımıza kazandırmış olduk. Yine Beşiktaş akademiyi açtık. Liseye ve üniversiteye hazırlık kursları ücretsiz olarak veriyoruz Beşiktaş Akademi'de. eğitim kursları, kültür sa kültür sanat kursları ücretsiz olarak Beşiktaş akademide veriliyor ve oldukça da memnuniyeti yüksek bir alan. Dikilitaş'ta Aksu Plaza'nın içerisinde Beşiktaş Akademi hizmetine devam ediyor. Kayıtları da almaya devam ediyor.

ORTAKÖY'E KEDİ MÜZESİNİ HAZIRLADIK: İstanbul'a ayak basan herkesin mutlaka Ortaköy'e geldiğini biliriz bir fotoğraf çektirdiğini biliriz. Dolayısıyla Ortaköy'ün birçok sorunu vardı. Öncelikle Ortaköy Kültür Merkezimiz kapalıydı. Ortaköy Kültür Merkezimizi hızlıca bütün hukuki süreçlerini de çözerek tamamlayarak hazır hale getirdik ve geçtiğimiz 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında açılışını gerçekleştirdik ve şu anda Ortaköylü komşularımız artık Ortaköy Kültür Merkezimizi tekrar kullanmaya başladılar. Çırağındaki hizmet binamıza eskiden belediye meclis salonumuz çırağandaki hizmet binamızın içerisindeydi. Çok eski tarihi güzel bir alan orası. Dedik ki burası yine İstanbul'a gelen herkesin ziyaret ettiği bir yer haline dönüşsün ve belediye meclis salonunu ana binamıza taşıdık. Orada bütün çocuklarımızın bu ülkedeki bütün çocuklarını ziyaret edebilmesi için bir kedi müzesi hazırladık. Gençlerimiz, çocuklarımız orada doğaya saygıyı öğrensinler. Her şeyin tarihiyle ilgileniyor şimdi. Herkes her şeyi sorguluyorlar. Ama oraya geldiklerinde de bambaşka bir şeyi sorgulayacaklarını ben çok iyi biliyorum ve binlerce çocuğumuzu şu anda orada misafir ediyoruz ve oradan faydalanıyorlar.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ GÖREV YAPTIĞIMIZ SÜRE BOYUNCA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Maalesef biz kadınlarımızı artık şiddet haberleriyle ölüm haberleriyle anar olduk. Türkiye. En büyük sorunlarından bir tanesi haline dönüştü bu alan. Biz kadın dostu bir belediye olacağımızın sözünü verdik. Kadınların istihdam alanlarının açılmasını savunuyoruz. Bu kapsamda Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi hazırladık ve Levent'te hizmete açtık. Kadın Dayanışma Yaşam Merkezi şu anda kadınlarımızın şiddet gören kadınlarımızın, boşanma aşamasında olan kadınlarımızın, işsiz olan istihdama ihtiyacı olan kadınlarımızın hukuki süreçlerini hazırlıyor. Onların kişisel gelişimlerine destek veriyor. Onların ve çocuklarının hayata hazırlanmasına destek veriyor. Orada atölyelerimiz var ve inanılmaz bir seviyede de katılım görüyoruz orada. Dolayısıyla kadın dayanışma yaşam merkezini çok önemsiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik ve İstanbul Sözleşmesi'ni görev yaptığımız süre boyunca savunmaya devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatacak bununla ilgili bir proje hazırladık. Her tarafta görmüşsünüzdür billboardlarda, pankartlarda. Bir barkod okuttuğunda İstanbul Sözleşmesi vatandaşlarımızın karşısına çıktı. Bu hem diğer belediyelerde hem Türkiye çapında büyük ilgi gördü ve buradan paylaşıldı.

İSTANBUL'UN VE BEŞİKTAŞ'IN EN ÖNEMLİ PROBLEMİ DEPREM: Yeşil bir Beşiktaş sözü verdik. Aslında çok kısıtlı alanlarımız var. Beşiktaş'ta yeşil alan çok fazla yok ama olan alanlarımızın atıl durumda olan alanlarımızın birçoğunu tekrar park haline getirdik. 18 tane yeni park inşaat inşa ettik ve 45 tane parkı da elden geçirdik. Aslında sıfırdan yaptık. 17 bin 457 metrekare parkı Beşiktaş'ta, Beşiktaşlı komşularımızın hizmetine açmış olduk. Bu açtığımız parklarda oradaki bütün fonksiyonları katılımcı bir anlayışla belirledik. Yine Beşiktaşımızda olduğu gibi aslında İstanbul'un ve Beşiktaş'ın en önemli problemi deprem. Beşiktaş'taki yapı stokunun yüzde 78'i, 1960 ile 80 arasında yapılmış binalardan oluşuyor. Dolayısıyla burada hızlıca bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Maalesef bunu dönüştürmek, imar planlarını hayata geçirmek, sadece Beşiktaş Belediyesi'nin kendi meclisinin aldığı kararlarla mümkün olmuyor. Böyle tarihi alanların, böyle güzel alanların yetkileri maalesef kanunlardan dolayı kısıtlı. Yani ne demek istiyorum? Hem Beşiktaş Belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem ilgili kurullar, anıtlar, kurulları ve ilgili bakanlığın ortak mutabakatıyla çözülecek sorunlar olduğu için siz bir imar planını hayata geçirmek istediğinizde buralarda aynı İstanbul Büyükşehir Belediyemize uyguladıkları gibi çeşitli engelleri ilçe belediyelerimizin de karşısına bugüne kadar çıkarttılar. Dolayısıyla tamamında değil ama Balmumcu Dikilitaş plan notlarımızı yeniledik. Orada hızlıca bir dönüşüm başladı. Diğer planlarımızla da ilgili gerekli mücadeleyi arkadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk. Beşiktaş İmar A.Ş'yi kurduk. Dolayısıyla kentsel dönüşüm müdürlüğümüz, Beşiktaş İmar AŞ binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın muvafakatnamelerini alıp onların yıkımından ruhsatına bütün süreçlerini takip eder şekilde bir çalışmayı hayata geçiriyorlar. Çok büyük emek veriyorlar. Herkesle teker teker konuşuyorlar. Takdir edersiniz ki üç kişiyi yan yana getirip bir binanın dönüşümüyle ilgili ikna etmek çok zordur. Ama arkadaşlarımın inanılmaz emeği, inanılmaz motivasyonu, sabahlara kadar çalışma azmiyle bu sorunları bir anlamda aşmış oluyoruz

FESTİVALLERİMİZİ BELEDİYE BÜTÇESİNDEN BİR KURUŞ PARA KULLANMADAN YAPTIK: Festivallerimizi gerçekleştirdik. Festivallerin yasaklandığı bir dönemde 40 günlük festival yaptık. Bunu şuradan ifade edeyim çok da konuşuluyor aslında. Belediye bütçesinden bir kuruş para kullanmadan bu festivallerimizi gerçekleştirdik. Beşiktaş Meydanı'nda gördüğünüz sanatçılar, görmüş olduğunuz bütün festivaller ve burada hem milli bayramlarda hem diğer alanlarda ortaya koyduğumuz çalışmaların, festivallerin, konserlerin tamamı belediye bütçesinden bir kuruş para harcanmadan yapılmıştır. Engelsiz dans topluluğumuzu kurduk hem Türkiye şampiyonu, hem Avrupa şampiyonu oldular geçtiğimiz hafta da onların günleriydi. Kalabalık alanlarda çöp kutularının çok sorun yarattığı yerlerde çöp konteynerlerini yerin altına almaya başladık. Bu Avrupa'da sıkça gördüğümüz, ya bizim ülkemizde niye olmuyor dediğimiz aslında işi burada önemli ölçüde yapmaya başladık bitirdiklerimiz var önemli bir kısmında önümüzdeki dönemde bitireceğiz. Yine veterinerlik hizmetleriyle ilgili altı tane acil hayvan ambulansını ilçemize kazandırdık. İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında 7 -24 bu hizmeti veren tek ilçe belediyesiyiz. Yine nüfusumuzun yüzde 17'si 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Biz katılımcı anlayıştan önce mahalle toplantıları, sonra halk toplantıları dedik ama sonra kapalı alanlardan çıkmak zorunda kaldık ve saha çözüm projesiyle birlikte evlere arkadaşlarımızı gönderdik. Sebebi Beşiktaş nüfusunun önemli bir kısmı 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Dolayısıyla yine İstanbul'da ilk defa 65 yaş üstü yaşam ofisini kurduk Gerontoloji servisini oluşturduk ve burada belediyemize ayak basan, uğrayan her 65 yaş üstü komşumuzun sorunuyla özel ilgileniyoruz. Onların kişisel gelişimleriyle, demansla mücadeleyle ve bunun gibi birçok alanla birebir ilgilenerek onlara da bu hizmeti özelleştirdik ve arkadaşlarımızı yine o günündeki arkadaşlarımızın olağanüstü çabasıyla bunu hallediyoruz. Aslında benim saydığım ve bunun dışında evde bakım hizmeti, kuaför hizmeti gibi şu anda saymak istemediğim birçok hizmeti veriyoruz sosyal hizmet olarak. Aslında Beşiktaş Belediyesi'nin kapısından içeri giren, derdi sorunu ne olursa olsun, bize sorununu iletebilen, gerek sosyal medya mecralarından, gerek belediye binasına gelerek bu sorunları ileten herkesin bir şekliyle bütün sorunlarıyla arkadaşlarımız ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ SİYASİ TERCİHLERİNDEN DOLAYI 2019 YILINA KADAR CEZALANDIRILMIŞ BİR İLÇE: Beşiktaş 2019 yılına kadar hep siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırılmış bir ilçe. Dolayısıyla biz evlere gittiğimizde Beşiktaş'ın en büyük sorunu nedir diye sorduğumuzda bize bütün komşularımız en büyük sorunumuz altyapı sorunu. Neden? Her yağmur yağdığında her rüzgar estiğinde yüzlerce eve, iş yerine su basardı. Dolayısıyla bu sorunları çözmek İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle tam bir koordinasyon gerektiriyordu. Bugüne kadar siyasi tercihlerinden dolayı bu altyapı çalışmaları maalesef Beşiktaş'ta yapılmamıştı. Beşiktaş bu anlamda merkezi yönetimler tarafından cezalandırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beraber hızlıca göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın tarihi alanlarındaki Barbaros Bulvarı'nda, Şair Nedim'de, Nusretiye'de, Etiler'de, Nispetiye Caddesi'nde, Arnavutköy'de, Kuruçeşme'de, Bebek'te ve sayamadığım Ortaköy'de, birçok yerde su baskını sorununu ortadan kaldırdık. Artık iklim krizinden kaynaklı olarak yağmur normal yağmıyor ve 50 kilogramın üzerindeki her yağmurun da doğal afet olduğunu düşünürsek dün verdiğimiz bu hizmetin önemini bugün anlıyoruz. ve her yağmurda huzurlu bir şekilde evimizde oturuyoruz. Şimdi bu altyapı sorunları bu yatırımlar nankör yatırımlardır. Çünkü sokağı kapatırsınız, caddeyi kapatırsınız, trafiği kilitlersiniz ki Beşiktaş gibi insan sirkülasyonunun, araba sirkülasyonunun çok olduğu bir yerde buraları kapatırsanız tansiyon yükselir. Haklı olarak vatandaşlarımız buna tepki gösterirler. Ama bu sorunları çözmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Beşiktaşta hem bugüne kadar bu sorunları yaşayan İstanbul'un 39 ilçesinde bu sorunları kör, sağır, dilsiz davranmadı önceledi bütün bu tepkiyi göğüslemeyi göze aldı başta Beşiktaş olmak üzere bütün ilçelerimizde bu sorunu çözdü ve bu sayede biz eskiden gördüğümüz o denizle karanın birleştiği su baskını sorunlarını su taşkını sorunlarını görmüyoruz. Dolayısıyla Beşiktaşlı komşularımız adına, Beşiktaşlılar adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yürekten teşekkür ediyoruz.

27 AY BEŞİKTAŞ MEYDANI'NIN PROJESİYLE İLGİLİ BİR ADIM ATILMADI: Barbaros Bulvarı Nispetiye Caddesi, Çırağan Caddesi buralar yıllardır dokunulmamış yerler. Barbaros Bulvarı'nın kaldırımlarına baktığınızda 27 tane değişik taş görürdünüz. Buralara hiç dokunulmamıştı. Kimse bu riski göze almamıştı. Şimdi o üç ana caddemizin birden hem Barbaros Bulvarı'mızın hem nispetiye caddemizin hemde Çırağan Bulvarı'mızın bütün sorununu çözdük, kaldırımlarını yeniledik çağa uygun, modern hale getirdik ve şimdi oraları yeşillendiriyoruz. Yine Beşiktaş Meydanı yıllardır kangrenine dönmüş bir sorundu. Burada bir üst geçit vardı. Biz burada dolaşırken Beşiktaşlılar çok iyi bilir ya başkanım bunu kaldırın bu ucube buradan kalksın. Artık güvenlik tehlikesi ve burası trafiği kilitliyor derlerdi bize burada inisiyatif aldık ve o üst geçidi oradan kaldırdık. Ama dedim ya her yerde olduğu gibi buralarda da birtakım engellerle karşılaşıyoruz. Beşiktaş Meydanı'nın projesi iki kere hazırlandı. İki kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Anıtlar Kurulunun gündemine gönderildi. Tam 27 ay Beşiktaş Meydanı'nın projesiyle ilgili bir adım atılmadı. Dolayısıyla burada yaşanan trafik sorunu, burada yaşanan yoğunluk, insanımızın burada çektiği trafik çilesi aslında birilerinin bizi engelleme çabalarının dışında bir şey değildi. Verecekleri bir onayla Beşiktaş Meydanı bugüne kadar 2019'dan itibaren en az beş kere yapılırdı. Yine bunun gibi Bebek parkımızı yeniledik. Bebek parkı yıllarca kötü bir halde bırakılmıştı. Bebekteki iskele denize doğru kayıyordu. Bir proje hazırladık, Bebek iskelesi tam 29 ay boyunca bekletildi. Oradan geçen her vatandaş ne dedi? De. ya Beşiktaş Belediyesi bu iskeleyi niye yapmıyor Bu Bebek parkını neden düzenlemiyor? ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi niye bu bebek parkını incelemiyor? Burada yüzlerce insan geçiş yapıyor milyonlarca insan buraya nefes almaya geliyor. Ama hem kurulların hem ilgili makamların bunu durdurması, engellemesi, onay vermemesi neticesinde aylarca biz oradaki proje onayını bekledik. Sonra proje onayı verildi ve Bebek Parkı'nı çok güzel bir şekilde hizmete açtık. Şu anda vatandaşlarımız oradan faydalanıyorlar. Ortaköy Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Çırağan, Nispetiye, Barbaros Bulvarı bunlar altyapıda yaptığımız yağmur suyu ve atık suyunun birbirinden ayrıştırılması işlemleri Boğaziçi Üniversitesi - Aşiyan Finküler Hattı. Yine metronun Kabataş bağlantısı Fulya bağlantısı bunların hepsi bu dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle Beşiktaş Belediyesi'nin iş birliği sayesinde çözülen Beşiktaş'ın kronik sorunlarıdır

HEPİMİZ SANDIĞA GİDECEĞİZ BU KEZ BELEDİYE MECLİSİNDEKİ ÇOĞUNLUĞU DA KAZANACAĞIZ: Başta ifade ettim, yüzde 80'ini gerçekleştirdik. Şimdi yüzde yirmisi kaldı. Beşiktaş Meydanı'nı düzenleyeceğiz. Beşiktaş Meydanının düzenlenmesi bittikten sonra çarşının içerisinden evlendirme dairesine kadarki kısmın tamamını düzenleyeceğiz. Buraların yaya geçişlerini düzenleyeceğiz. Buraların engelli geçişlerini düzenleyeceğiz. Burayı çağa uygun bir hale getireceğiz. Türkiye'nin en modern çarşısını bu önümüzdeki dönemde bu engelleri de ortadan kaldırarak yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Hepimiz sandığa gideceğiz. Bu kez belediye meclisindeki çoğunluğu da kazanacağız ve sadece Beşiktaş'ta değil siyasi tercihinden dolayı cezalandırılmış bütün belediyelerimizde bu engelleri, o meclis çoğunluğuyla ortadan kaldıracağız ve Beşiktaş'ın imar sorununu, imar planlarını bu sayede çözeceğiz ve depreme dayanıklı hale getireceğiz dirençli bir kenti bu şekilde yaratacağız ve bu gördüğünüz alanların düzenlenmesiyle ilgili bir dakika bile zaman kaybetmeyeceğiz. Çünkü başta söyledim. Avrupa'dan dünyanın dört bir yanından buraya gelen insanlar buradan mutlu ayrıldıklarında, gittikleri yerlerde Beşiktaş çok güzeldi demiyorlar. Türkiye çok güzeldi diyorlar. Dolayısıyla buranın marka değerinin yükselmesi gerekiyor. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ın kronik sorunlarıyla ilgili atmamız gereken bütün adımları attık. Şimdi meclisteki çoğunlukla birlikte önümüzdeki bütün engelleri kaldırıp imar sorununu ve bu alanların düzenlenmesini tekrar başaracağız.

BİZ BU ALANI RANTA KAPATTIK: Ortaköy Vadisi projemizi başlattık. Şu anda altyapısı yapılıyor. Dolayısıyla iki yüz seksen dönüm bir arazi Yaşam Vadisi haline getiriyoruz. Şöyle ifade edeyim, Ak Merkez'den Ortaköy'e inen MEF okullarına inen o alan aslında rant bakımından Türkiye'nin ranta açık en iyi yerlerinden bir tanesi. Biz bu alanı ranta kapattık tapuya şerh koyduk ve burası bizden sonra da asla ranta açılamayacak şekilde planlandı ve bir yaşam vadisini orada hayata geçiriyoruz. Konaklar'da 21 dönüm bir alanı parka çevirdik Kent Parkı'nı açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle beraber bunu da başardık, gerçekleştirdik. Dolayısıyla beraber iş birliği içerisinde bugüne kadar sorun yaşadığımız bütün alanları halkın önünde hizmete açıyoruz. Dolayısıyla bu bir mücadele alanıdır. Bu mücadelemiz devam edecek. Bu seçimlerde mutlaka belediye meclislerinde çoğunluğu elde etmeliyiz. Bu belediye meclislerindeki çoğunluğu elde ettikten sonra da mevcut bizim önümüze koyduğu bütün o engellemeleri de ortadan kaldırmış olacağız ve Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yere bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Ama asıl atılımı bu meclis çoğunluğuyla kronik sorunlarının, otopark sorununun, imar sorununun çözümünü de gerçekleştirerek bir dahakinde sizin karşınıza bu sorunları çözmüş olarak, tamamını çözmüş olarak çıkmak istiyorum"