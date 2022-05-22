Besicilerde 'bahar' mutluluğu - Haberler

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Besicilerde 'bahar' mutluluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besicilerde 'bahar' mutluluğu

Uzun ve soğuk geçen kış sezonunun ardından baharın gelmesi, hayvan yetiştiricilerini mutlu etti.

Uzun ve soğuk geçen kış sezonunun ardından baharın gelmesi, hayvan yetiştiricilerini mutlu etti.

Erzurum'da geçen sene yaşanan kuraklığın ardından bu yıl da soğuk havalar uzun süre etkili oldu. Nihayetinde gelen bahar, hayvan besicilerini memnun etti. Baharın gelmesiyle rahat bir nefes alan besiciler, hayvanlarını meraya bırakabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Hayvan yetiştiricileri bu yıl kuraklık yaşanmamasını diledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, Yerel, Haberler

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