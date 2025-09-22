Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Kurulum Süreci" toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda; Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, 07.03.2025 ve 09.07.2025 tarihlerinde yapılan toplantılar sonrası katedilen süreci ele alan bilgilendirme sunumu yaptı.

KUDAKA tarafından desteklenen "Erzurum'da Besi OSB ile Hayvancılığı Güçlendiriyoruz" projesi değerlendirildi. Öneri alanlarına göre besi OSB kapasitesi konusu masaya yatırıldı. Taahhütname ve daha fazla yatırımcı başvurusu için tanıtım, basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri desteği ele alındı.

Toplantı, Vali Çiftçi'nin görüş ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - ERZURUM