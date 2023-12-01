Beşevleri Kavşağı'da trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Beşevler Kavşağı İzmir geliş istikameti, 2 Aralık Cumartesi (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Beşevler Kavşağı İzmir geliş istikameti, 2 Aralık Cumartesi (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek. - BURSA