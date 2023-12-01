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Beşevleri Kavşağı'da trafik düzenlemesi

1 Aralık 2023 14:55 Son Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Beşevler Kavşağı İzmir geliş istikameti, 2 Aralık Cumartesi (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır.