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BESAŞ çalışanlarından kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BESAŞ çalışanlarından kan bağışı

Bursa'nın yıllardır sağlıklı ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayan BESAŞ, Türk Kızılay'ı işbirliğiyle örnek kampanyaya imza attı.

Bursa'nın yıllardır sağlıklı ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılayan BESAŞ, Türk Kızılay'ı işbirliğiyle örnek kampanyaya imza attı. BESAŞ çalışanları, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışladı.

BESAŞ ve Türk Kızılay işbirliğiyle, kan bağışı ve kök hücre numune alımı kampanyası düzenlendi. BESAŞ Merkez Üretim Tesisi'nde konuşlanan Türk Kızılay Kan Bağışı Mobil Aracı ile BESAŞ çalışanları ile çevredeki vatandaşlardan kan bağışları ve kök hücre numune alımı gerçekleştirildi. Kampanyaya ilgi yoğun oldu.

Daha önce de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan BESAŞ, "İyiki varsın kan dostum" sloganıyla hareket eden Türk Kızılay'ı ile örnek bir çalışmaya daha imza atmış oldu.

Programda ayrıca, kök hücre bağışında bulunmuş ve nakil yapılmış bir BESAŞ çalışanına, Türk Kızılay yetkilileri tarafından teşekkür plaketi verildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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