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Beşar Esad'ın Rejimi, Şam Kırsalında Bombaların Yağdırıldığı Görüntülerle Gündemde

Beşar Esad'ın Rejimi, Şam Kırsalında Bombaların Yağdırıldığı Görüntülerle Gündemde
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Suriye'de iç savaş boyunca Beşar Esad rejiminin 4. Zırhlı Tümeni, halkı hedef alarak bombalar ve füzeler yağdırırken görüntülendi. İnsanlık suçlarının boyutunu gözler önüne seren bu olay, sivil can kayıplarını artırdı.

Suriye'de Beşar Esad'ın Şam kırsalından kendi halkına bomba ve füze yağdırdığı 4. Zırhlı Tümen görüntülendi. Suriyelilerin üzerine atılan füze ve bombaların kovanları, insanlık suçunun boyutunu gözler önüne serdi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta halkına bomba yağdıran Beşar Esad rejiminin 4. Zırhlı Tümeni görüntülendi. Şam kırsalında bulunan ve oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren tümen, rejim döneminde hem asker eğitiminde hem de masum sivillerin bombalanmasında kullanıldı. Tümen içerisinde bulunan tepelere tank ve havan mevzileri kuran rejim askerleri, başta Deraya olmak üzere Filistin ve Yermük kamplarını bombaladı.

8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte rejim askerlerinin bırakıp kaçtığı cephanelikten geriye zırhlı askeri araçlar, tanklar ve çok sayıda mühimmat kaldı. Rejimin depoladığı binlerce tank mühimmatı ve füzeler, yeni yönetime bağlı askerler tarafından koruma altına alındı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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