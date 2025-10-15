BES Samsun Şubesi, Toplu Görüşme Sonuçlarını Eleştirdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şubesi üyeleri, toplu görüşme sonuçlarını eleştirdi. Şube Başkanı Bahtiyar Akıncı, mülakat uygulamalarına, yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin adaletsizliğe ve promosyon görüşmelerinin şeffaf yürütülmemesine tepki gösterdi. Akıncı, "2026'yı mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi.

BES Samsun Şubesi, Samsun İdare ve Vergi Mahkemeleri binası önünde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. BES Genel Başkanı Özer Avantaş'ın da katıldığı açıklamada, 2024–2025 toplu görüşme sürecinin emekçiler açısından yetersiz kaldığı, mülakat uygulamalarının liyakati zedelediği ve bazı meslek gruplarının kadro/özlük haklarında adaletsizlik yaşandığı vurgulandı.

BES Samsun Şube Başkanı Bahtiyar Akıncı, toplu görüşme sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi:

"Toplu Görüşmeler Ağustos'ta sonuçlandı. 2 yılda bir yapılan bu görüşmeler 16 yıldır sürüyor fakat 4 milyona yakın kamu emekçisi ve 2,5 milyon emekli adına hep hüsranla sonuçlandı. 2026 için aldığımız zam; ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7; toplamda yüzde 14,9. Bu oran hükümetin hedef enflasyonu olan yüzde 16'nın altında ve uluslararası kuruluşların öngördüğü 2026 enflasyonu (yüzde 25–30) ile karşılaştırıldığında yetersiz."

Akıncı, açıklamasında ayrıca şu talepleri sıraladı:

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılarak çalışanların hak ettikleri hizmet sınıflarına geçirilmesi, ilk işe giriş ve görevde yükselme sınavlarında mülakatların kaldırılması, Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturularak adliye ve yüksek yargı kurumlarında çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, mübaşirlere de yeşil pasaport hakkı tanınması için yasal düzenleme yapılması, promosyon görüşmelerinin şeffaf yürütülmesi ve banka sözleşmelerinin kamuya açık şekilde yayınlanması, tüm kamu kurumlarında iki yılda bir görevde yükselme sınavlarının düzenlenmesi."

Akıncı, mülakat uygulamalarına ilişkin de, "Yazılı sınavda 90 ve üzeri alanlar mülakatla elenirken, düşük puan alan bazı kişiler mülakatla öne geçirilmekte. Mülakatlar liyakati ortadan kaldırdı; emek hırsızlığına, niteliksiz atamalara yol açtı" dedi.

BES Genel Başkanı Özer Avantaş da konuşmasında ekonomik duruma dikkat çekti. Avantaş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 37 bin 387 TL, tek bir çalışanın yaşam maliyetinin 61 bin TL civarına çıktığını, yoksulluk sınırının ise 90 bin 378 TL olduğunu belirterek, "Ortalama kamu çalışanı 57 bin TL alıyor; yoksulluk derinleşiyor. İktidar, henüz birleşik bir mücadele görmediği için konforlu davranıyor. Biz 2026'yı mücadele yılı ilan ediyoruz; emekçiler, esnaf, çiftçi ve yoksullarla birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.