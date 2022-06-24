Bes Samsun Şubesi: "Büro Emekçilerine de 3600 Ek Gösterge Verilmeli"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şubesi, "İnsanca Yaşamak için Direniyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiği eylemde 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına büro emekçilerinin de alınmasını talep etti.

BES Samsun Şubesi ve KESK üyeleri, "İnsanca Yaşamak İçin Direniyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiği eylemde 3600 ek gösterge düzenlemesini protesto etti. Sendika üyeleri, "Sermayenin uşağı sarı sendika", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Söz yetki karar çalışanlara", "Yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganları attı. BES Samsun Şube Sekreteri Ekrem Şeref, şu açıklamayı yaptı:

"MÜCADELE ETMEKTEN BİR GÜN BİLE VAZGEÇMEDİK"

"12 Eylül askeri darbesi sonrası emekçilerin haklarının gasp edildiği maaş ve ücretlerin baskılandığı dönemlerden, 1994 krizi sonrası uygulanan 5 Nisan kararlarına, 2001 krizinden 2008 küresel ekonomik krizine kadar yaşanan zorlu süreçlerde kamu emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlere karşı mücadele etmekten bir gün bile vazgeçmedik. Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaşmasından, kamu emekçileri arasındaki ücret adaletsizliğine, adaletsiz ek gösterge sisteminden, kamuya işçi alımı ve kamuda yapılan görevde yükselme sınavlarında mülakat sınavları marifetiyle yaşanan haksızlıklara, emekli yaşının yükseltilmesinden, emekli maaşlarının düşüklüğüne, kamuda siyasi kadrolaşmalardan, liyakat sistemine, güvencesiz çalışma rejimlerine karşı, iş güvencesine, kamu emekçilerinin insanca yaşam talepleri ile birlikte barış içinde demokratik bir ülkede eşit ve özgür yurttaşlık için mücadele ettik, bugün de etmeye devam ediyoruz. Mücadele tarihimizde taleplerimizi görmeyen, gereğini yapmayan siyasi partilerin seçim barajlarının altında kaldığı, siyaset sahnesinden silindiklerini de hep birlikte gördük. 20 yıldır tek başına hükümet olan AKP'de benzer bir sona doğru adım adım gidiyor. Fiilen devam eden tek adam rejiminin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile resmilik kazanması ile kamuda israf, yolsuzluk, kadrolaşma liyakatsiz atamalar, yasama, yürütme ve yargının tek bir kişiye bağlanmasıyla bu günlere geldik.

"ÜLKE, HİSSELERE BÖLÜNEREK SATILIYOR"

Türkiye'yi A.Ş gibi yönetme iddiasındaki sistemde, ülke hisselere bölünerek satılmaya başladı, konut alan yabancılara vatandaşlığın promosyon olarak verildiği, para eden ne varsa haraç mezat satıldığı, geçiş garantili köprü ve yollar, hasta garantili hastaneler, kur korumalı mevduatlarla, emekçilerin ödediği vergiler ile gelir kayıpları; savaş ve güvenlikçi politikalar ile servet sahiplerine aktarıldığı bir sisteme geçildi. 'Kriz teğet geçti, kriz miriz yok' söylemlerinin yerini 'enflasyon yok, hayat pahalılığı var' söylemleri aldı. Emekli maaşlarının asgari ücretin, asgari ücretin de açlık sınırının altında kaldığı, yoksulluk sınırının üzerinde maaş ve ücretlerin ayrıcalıklı hale geldiği, Maliye Bakanı Nebati'nin dediği gibi dar gelirliler hariç herkesin kar ettiği bir dönemden geçiyoruz.

"ENFLASYON KORUMALI MAAŞ İSTİYORUZ"

Ekonomik veriler yönünden Cumhuriyet tarihinin en kötü yılını yaşadığımız bir dönemde 2022 yılı için imzalanan yüzde 5+ 7 maaş zammına imza atan Memur-Sen'in halen yetkili sendika olmasının utancı ile yaşıyoruz. AKP, Memur Sen ortaklığı ile kamu emekçileri yoksullaşmaya devam ederken bu işleyişin aparatı olan TÜİK'e yönetici dayanmıyor. 2022 yılına girerken asgari ücrete ve kamu emekçilerine yapılan maaş zamlarının satın alma gücü açısından korunması siyasi iktidarın görevidir. Altı ay ya da bir yıl sonra gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamları üzerinden verilen farkları zam diye sunmak, enflasyon tahminlerini tutturamayan, siyasi iktidarın TÜİK eliyle enflasyon rakamlarını manipüle etmek, enflasyon yok hayat pahalılığı var diyerek aklımızla alay etmesi değil, enflasyondan kaynaklı kayıplarımızın bir sonraki ay karşılanması gerekir. Emekçiler olarak bizler de enflasyon korumalı maaş istiyoruz.

"BÜRO EMEKÇİLERİNE DE 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ"

Büro Emekçileri Sendikası olarak yıllardır kamudaki ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi ve emeklilik maaşlarımızın hesaplanmasında dikkate alınmayan ek ödemelerimizin temel ücrete yansıtılması için mücadele etmekteyiz. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kamuda istihdam edilen dört meslek mensubu için vaat edilen 3600 ek gösterge düzenlenmesine biz büro emekçilerinin de dahil edilmesi için siyasi partilerle görüşme yürütmenin yanı sıra bir takım eylem ve etkinliği hayata geçirdik. En son açıklanan haliyle masanın bir tarafında bulunan yandaş ve yancı sendika olan Memur-Sen'in bile anlayamadığı bir düzenlemeye dönüşeceği anlaşılan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kapsam içinde olan dört meslek grubu dahil bütün kamu çalışanları yine ve yeniden hayal kırıklığına uğratılmıştır. Biz Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunan büro emekçileri bu hayal kırıklığı yaratan düzenlemede bile kapsam dışı bırakılmanın öfkesini bir kat daha fazla hissetmekteyiz.

"KAMUDA ADİL BİR EK GÖSTERGE GEREKİYOR"

Adil bir ek gösterge talebi, emekli maaş bağlanma oranlarının yıllar itibariyle düşmesi sonucu ortaya çıkmış bir taleptir. Emekli ikramiyesi ile ev alınabildiği dönemlerden, ikinci el bir otomobil bile alınamadığı, ev fiyatlarının milyonlarla ifade edildiği bir dönemde emekli ikramiyelerinde 50 bin lira, emekli maaşlarında 1000 lira artışın kamu emekçilerine müjde olarak sunulması tarihsel bir ironiden öte bir şey değildir. Bunun için başından beri ifade ettiğimiz gibi kamuda adil bir ek gösterge düzenlenmesi yapılmalı ve taban 3600 ek gösterge alınarak bütün kamu emekçileri yapılan düzenlenmeden faydalandırılmalıdır. Bu düzenlemenin yanı sıra kamu emekçilerinin çalışırken elde ettiği gelirin emeklilikte garanti altına alınması, kıdem hesaplarında üst sınırın kaldırılması ile ek gösterge talebimizin karşılanmasının mümkün olacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Emekçilerin işe gitmek için katlandığı maliyetlerin başında gelen ulaşım ve öğlen yemeği giderlerinin payı oransal olarak giderek artıyor, metropollerde ve turistik il ve ilçelerde konut kiraları neredeyse bir maaş tutarına yaklaşmış durumda, çalışan anne ve babaların çocukları için kreşlerin yanından bile geçemiyor.

"ACİL OLARAK SERVİS, YEMEK, KİRA VE KREŞ YARDIMI İSTİYORUZ"

Biz emekçiler, size göre dar gelirliler toplumun yüzde 95'iyiz. Sabahın alacakaranlığında sokağa dökülen işçiler, kamu emekçileri, çiftçiler yani üretenler biziz. Bizler sabahın sahipleriyiz, hesap sormayı da biliriz yaralarımızı sarmayı da biliriz. Biz üretmezsek hayat durur. Sıkıştıklarında 'aynı gemideyiz' söylemini dilinden düşürmeyen iktidara Kanadalı Şair Cohen'in şiirinden bir bölümle cevap vererek açıklamamızı bitiriyorum. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu… Bizi yok sayan siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz! Biz eşitlik, adalet, demokrasi ve barış istiyoruz! Biz insanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli bir gelecek istiyoruz."

ANKA / Yerel