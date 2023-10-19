Bes Samsun Şube Başkanı Tuluk: "Bankalar Emekçilerin Cebindeki Bütün Parayı Almak İstiyor"

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, Samsun Vergi dairesi Başkanlığı önünde sendika üyeleriyle bir araya gelerek açıklama yaptı. Tuluk, "Yaşama hakkımız elimizden alınıyor şiddet olayları ve intiharlar çoğalıyor. Sadece zenginler ve sermaye kazanıyor hiçbir şey üretmeyen bankalar para satarak 2022 yılında yüzde 500 kâr elde ediyor. Üretmeyen, kar hırslı devlet güdümlü bu bankalar kamu emekçilerinin cebindeki bütün parayı almak istiyor" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, Samsun Vergi dairesi Başkanlığı önünde sendika üyeleriyle bir araya gelerek açıklama yaptı. Tuluk, "Yaşama hakkımız elimizden alınıyor şiddet olayları ve intiharlar çoğalıyor. Sadece zenginler ve sermaye kazanıyor hiçbir şey üretmeyen bankalar para satarak 2022 yılında yüzde 500 kar elde ediyor. Üretmeyen, kar hırslı devlet güdümlü bu bankalar kamu emekçilerinin cebindeki bütün parayı almak istiyor" dedi.

BES Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, "Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Dairesi önünden üzülerek sesleniyoruz. Ey yetkililer; bu nasıl hesap? 2022 yılında dolar 18 TL iken, 3 yıllığına 30.000 TL- 40.000 TL promosyon alan kamu emekçilerine 9 bin 750 TL'lik promosyonu nasıl uygun görürsünüz? Yetkili, etkisiz, sarı sendikalar! Vergi dairesinde nasıl geziyorsunuz? Nasıl yetkilisiniz? Bu anlaşmaya imza atarken kurumda yüzünüz kızarmadı mı" diyerek promosyon ücretlerine tepki gösterdi.

"YAŞAMA HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR"

Yılmaz Tuluk şunları söyledi:

"Yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği, binlerce kadının yaralandığı, on binlerce insanın ve canlının evinden olduğu İsrail ve Filistin arasındaki sıcak savaşının sonuna kadar karşısındayız. Dünya üzerinde farklı din, dil, ırklarla beraberce yaşamalıyız. Savaşa hayır! Kriz derinleştikçe derinleşiyor nereye gittiğimiz belli değil en son MTV vergisinin de reddiyle çöküntü devam ediyor hayat pahalı kredi kartları patlak icralar doldu taşıyor. En çok geleceğimiz olan çocuklar gençler kadınlar ve biz kamu emekçileri ekonomik krizden etkileniyor. Yaşama hakkımız elimizden alınıyor şiddet olayları ve intiharlar çoğalıyor. Sadece zenginler ve sermaye kazanıyor hiçbir şey üretmeyen bankalar para satarak 2022 yılında yüzde 500 kar elde ediyor. Üretmeyen, kar hırslı devlet güdümlü bu bankalar kamu emekçilerinin cebindeki bütün parayı almak istiyor. Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, Aralık 2022 tarihinde promosyon sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, diğer kamu kurumlarının promosyon sözleşmelerinin bitmesine kısa bir dönem kala yeniden anlaşma için ihaleye çıkmıştır. Aralık ayında yapılan ihalede, bankalar ve kurumumuz uzlaşma sağlamadığı için ihale işlemi geçerli olmamıştır. Aralık ayında yapılan promosyon ihalesinde bankaların teklif ettiği 12000 TL + 3000 TL promosyondan cayma bedeli teklif edilmiştir. 2022 yılında aynı devlet bankaları üniversitelerde, belediyelerde, özel şirketlerde 40- 45 bin TL promosyon ücreti vermiştir. Bize yapılan bu tekliflerin kabul edilmesi mümkün olmadığından, promosyon süremizin de dolmamasından dolayı ertelenmiştir.

"PROMOSYON TEFKLİFLERİ İÇLER ACISI"

2023 yılının Haziran ayında bitecek olan promosyon sözleşmemizin ihalesinin yapılması sürecine gelindiğinde tekrar ihaleye çıkılmıştır. İlk yapılan ihalenin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bankalar tarafından verilen teklifler kamu emekçileri için hakarettir. Kamu bankalarının emeklilerimize dahi 7500- 10000 TL bandında promosyon verdiği günlerde kurumumuza verdikleri teklifler maalesef ki içler acısıdır. Yapılan 2. ihaleden 9 bin 500 TL bandında kalan son teklifler kurumumuz ihale komisyonunca 'kamu emekçilerinin bu teklifleri kabul etmeyeceği' düşünülmüştür ve ihale süreci sonuçsuz kalmıştır. 2023 Ağustos ayında promosyon süremiz bitmiş, 2 ay geçmesine rağmen yapılamayan promosyon anlaşması için gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ne yazık ki 3. Kez çıkılan promosyon anlaşmasında yine kamu ve özel bankalar Vergi Dairesi Emekçilerine layık olmadığı tekliflerle gelmiştir.

"AYNI BAKANLIĞA BAĞLI AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ"

En son yapılan ihalede vergi dairesinin 650 çalışanına karşılık 9 bin 750 TL ile Ziraat Bankası anlaşma sağlamış, aynı bakanlığa bağlı Defterdarlık Kurumumuz da ihale yapmasına rağmen onlar da aynı banka ile 300 çalışanı ile 12 bin 600 TL almıştır. Aynı bakanlığa bağlı ayrımcılığı asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Dairesi önünden üzülerek sesleniyoruz. Ey yetkililer; bu nasıl hesap? 2022 yılında dolar 18 TL iken, 3 yıllığına 30.000 TL- 40.000 TL promosyon alan kamu emekçilerine 9 bin 750 TL'lik promosyonu nasıl uygun görürsünüz? Yetkili, etkisiz, sarı sendikalar! Vergi dairesinde nasıl geziyorsunuz? Nasıl yetkilisiniz? Bu anlaşmaya imza atarken kurumda yüzünüz kızarmadı mı? Beraber çalıştığınız arkadaşlarınıza nasıl bakıyorsunuz? Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak promosyon alamayan özel işçilerin de sesi olacağız. Vergi ödemeyen işletmelere sesleniyoruz. İşçinin parasını cebinize indirmeyin. Verin promosyonlarını! Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak kamu emekçilerinin mağduriyetlerinin çözümü için yoğun bir faaliyet yürüteceğiz."