Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde iftar sonrası çarptığı beş araçta hasara neden olan sürücü kayıplara karıştı.

YERKÖY, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy İlçesinde iftar sonrası çarptığı beş araçta hasara neden olan sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Yozgat'ın Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Mahallesinde geçtiğimiz gün iftar saatinden sonra meydana geldi. Henüz plakalı ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptığı beş araçta hasara neden oldu. Kazalara neden olan araç kayıplara karıştı. Sürücü ve aracın bulunması için çalışma başlatıldı. - YOZGAT

Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger, Yerköy, Yozgat, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title