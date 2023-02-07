Berlin'de Türkiye'ye yardım seferberliği

Türkiye'de meydana deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım etmek için Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler yardım seferberliği başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler yardım seferberliği başlattı. Berlinli sivil toplum kuruluşları tarafından yardım malzemesi toplamak amacıyla 4 farklı merkez oluşturulurken, depremzedeler için sabahın erken saatlerinden itibaren tonlarca yardım malzemesi toplandı.

Yardım için açılan okulda malzeme koyacak yer kalmadı

Berlin'deki yardım merkezlerinden biri olan BTMK Müzik Okulu'nda yapılan yardımların ardından okulun bütün odaları, koridorlar, hatta merdiven boşlukları yardım malzemeleriyle doldu. Yeni gelen yardım malzemeleri okulun bahçesinde toplandı.

Yardım etmek için gelen yüzlerce genç, gelen yardım malzemelerini, ayırarak farklı farklı kutulara yerleştirdi. Sonra ayrıştırılan yardım paketler, elden ele kamyonlara yüklendi.

"Yardımlar uçaklarla ve tırlarla Türkiye'ye gidecek"

Yardım kampanyasına katılan Berlinlilerden Fatoş Yüksel, sabah erken saatlerde deprem haberini alır almaz, canla başla seferber olduklarını söyledi. Yüksel, "Berlin'de önemli noktalar belirlendi. O kadar yoğun ilgi var ki çok mutluyum. Duygusal anlar yaşadık burada ve şunu söyledim, iyi ki Türküz, iyi ki Müslümanız. Birbirimize karşı çok büyük destek sağladık. Sabahtan beri telefonum susmadı, yardım için ne gerekiyor, ne eksik, nereye getirelim diye sordular sürekli. Yardımlar uçaklarla ve tırlarla Türkiye'ye gidecek. Konsolosluğumuz da bize destek oluyor. Şu anda bir sürü gönüllü var. Hatta içerisi o kadar dolu ki, yer yok adım atamıyoruz" dedi.

Berlin'deki yardım merkezlerine başta biberonlar, çocuk mamaları, çocuk bezleri, uyku tulumları, battaniyeler, kadın erkek ve giysileri, hijyen malzemeleri ve ilaçlar olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek çok çeşitli malzemeler bağışlanıyor. - BERLİN