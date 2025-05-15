Berlin'de Nekbe Günü Protestosu: Binlerce Kişi Sokağa İndi

Berlin'de Nekbe Günü Protestosu: Binlerce Kişi Sokağa İndi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nekbe'nin 77. yıl dönümü dolayısıyla Filistinlilere destek vermek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde binlerce kişi toplandı. Göstericiler, Südstern Tren İstasyonu önünde İsrail'i protesto ederek, 'Nehirden denize kadar özgür Filistin' sloganları attı. Polisle aralarında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nekbe'nin 77'inci yılında binlerce kişi sokağa indi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinlilere destek için binlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler, Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu durağında bir araya geldi. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla toplanan göstericiler, ellerinde "Nehirden denize kadar özgür Filistin" pankart ve dövizleri ile İsrail'i protesto etti. Göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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