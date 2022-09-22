Berlin'de 'Dünya Arabasız Günü'nde caddeler trafiğe kapatıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 3.'sü kutlanan uluslararası ' Dünya Arabasız Günü' nedeniyle araç trafiğine kapatılan caddeler, çocuklar için oyun alanlarına dönüştürüldü.

Almanya'nın başkenti Berlin de 3. kez kutlanan ' Dünya Arabasız Günü' nedeniyle düzenlenen etkinliklerde bazı caddeler ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Berlin'in 12 ilçesinde önceden belirlenen toplam 37 cadde ve sokak, yerel saatle 15.00-19.00 arasında motorlu araç ve bisiklet trafiğine kapatılırken, kentteki toplu taşıma araçları gece yarısına kadar ücretsiz yapıldı.

CADDELER, ÇOCUKLARA KALDI

Dünya Arabasız Gün etkinliği nedeniyle trafiğe kapanan caddeler çocuklar için oyun alanlarına dönüştürüldü. Her yaştan çocuk ebeveynleri ile sokaklarda doyasıya oynadı, tebeşirle asfaltlara resimler çizdi. Semt sakini yetişkinler de kahve ve pasta eşliğinde dostluklarını pekiştirdi. Berlin Blücher Strasse Caddesindeki etkinlikte gönüllü organizatörlük yapan Michael Klockmann yaptığı açıklamada, "Dünya Arabasız Gün Avrupa çapında kutlanan arabasız bir aksiyon günüdür. 22 Eylül'de kutlanıyor ve Berlin'de üçüncü kez düzenleniyor. Burada Südstern'de komşular tarafından organize ediliyor. Bir günlüğüne caddeler kapatılıyor ve çocukların kullanımına sunuluyor" dedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAKLAR DAĞITILDI

Berlin Eyaleti Çevre, Hareketlilik, Tüketici ve İklim Koruma Senatörü Bettina Jarasch da, Dünya Arabasız Günü ekinliği ile ilgili yaptığı açıklamada "Arabasız Gün'lerde, sokaklar insanlara açıldığında Berlin'in nasıl görünebileceğini deneyimleyebiliyoruz. Mahallelerde oyalanmak, oyun oynamak ve fikir alışverişi yapmak için daha fazla alan sağlıyor. Ayrıca biletsiz gün herkese şehir genelinde çevre dostu mobiliteyi ücretsiz kullanma fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Senato Yönetimi sağladığı çeşitli oyuncaklar ve oyun/eğlence materyalleri ile de etkinliğe destek verdi.

Dünyada petrol kıtlığı nedeniyle 1950 ve 1970'lerde araçsız günler ilan edilmişti. Bugünse dünyadaki çeşitli yerlerde çevre ve iklim için bir günlüğüne araba bırakma eylemi düzenleniyor. Her yıl 22 Eylül'de kutlanan uluslararası Arabasız Gün "World Car Free Day," sürücüleri bir günlüğüne arabalarını ve diğer motorlu taşıtlarını bırakmaya teşvik ediyor. Araç trafiğine kapanan caddeler, çocuklar için oyun alanına dönüştürülüyor.

(Mahmut Tosun - İHA)