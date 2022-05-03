Berlin'de bayram namazı kılındı

Almanya'da bulunan yaklaşık 2 bin 800 cami ve mescitte bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, başkent Berlin'de de bayram namazı kılındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Ramazan Bayramı vesilesiyle bayram namazı kılındı. Bayramın ilk günü haftanın ilk iş gününe denk gelmesine rağmen, Almanya'da camiler bayram namazı için doldu taştı. Ülkede 900'ü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı yaklaşık 2 bin 800 cami ve mescitte namaz kılındı. Berlin'deki Müslümanların tercih ettiği camilerden biri de merkezde yer alan Mevlana Camisi oldu. Özellikle Covid-19 salgın tehdidinin azalmasıyla Berlin'de de Müslümanlar camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde dolan caminin avlusuna, bayram namazı için halı ve kilimler serildi. Geçen sene salgın nedeniyle 2 seansta sırayla kılınan bayram namazlarında bu yıl saflar sıklaştırıldı ve namazlar omuz omuza kılındı.

Acılara ortak olunması istendi

Türkçe, Arapça ve Almanca okunan vaazda, aileyle birlikte komşuların da bayram neşesine ortak edilmesi belirtildi. Komşulardan bayramlarda güleryüzün ve ikramın esirgenmemesi gerektiğinin vurgulandığı vaazda, savaş, şiddet ve kıtlık gibi nedenlerden dolayı mültecilere yardım edilmesi ile acılarına ortak olunması istendi.

Okunan duanın ardından cemaat birbiriyle bayramlaştı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel