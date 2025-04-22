Berkan Kaplan, Togg'dan Ayrıldığını Duyurdu

Togg'da 2019'dan beri çalışan ve T10X ile T10F modellerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan Berkan Kaplan, sosyal medyadan görevinden ayrıldığını duyurdu.

Togg bünyesinde 2019 senesinden beri çalışan T10X ve T10F modellerinin geliştirilmesinde önemli katkıları olan Berkan Kaplan, sosyal medya aracılığı ile veda mesajı yayınladı. Türkiye'nin Otomobili Girişimi Togg'da kuruluşundan bu zamana kadar tasarım süreçlerinde ekibe liderlik eden Berkan Kaplan ekipte kritik rol oynarken Kaplan'ın ayrılığı son dönemde yaşanan Togg için önemli bir ayrılık oldu.

"Berkan Kaplan'dan veda mesajı"

Berkan Kaplan'ın sosyal medyada yayınladığı veda mesajında, Togg ailesine veda ettiğini açıkladı. Kaplan, "2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen mefhumi tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık. Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F'nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak'a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım. Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi. Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle" ifadelerini yer verdi. - BURSA