Bereket Döner'den Kızılay ile Önemli İş Birliği: Kan Bağışına Tavuk Döner İkramı

Döner markası Bereket Döner, Kızılay ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Kızılay'a kan bağışı yapan herkese tavuk döner ekmek ikram edildi. Bursa Kent Meydanı'nda yapılan etkinlik ilgi gördü, kan verme merkezinin önünde ve Bereket Döner standında uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin önde gelen döner markalarından Bereket Döner, Kızılay ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Yapılan kampanya kapsamında Kızılay'a kan bağışı yapan herkese tavuk döner ekmek ikram edildi. Kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önceki gün Bursa Kent Meydanı'nda yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Havanın soğuk olmasına rağmen kan verme merkezinin önünde ve Bereket Döner standında uzun kuyruklar oluştu. Etkinliğin ikinci ayağı önümüzdeki günlerde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Her damla kan, yeni bir yaşam demektir"

Kan stoklarının yeterli düzeyde tutulması ve daha fazla insanın bu hayati konuda bilinçlenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirten Bereket Döner Franchise Direktörü Kasım Günaydın, Bereket Döner olarak sadece lezzet sunan bir marka olmanın ötesinde, topluma değer katan projeler geliştirmeyi de misyon edindiklerini söyledi. Günaydın, "Kan bağışı, her zaman ihtiyaç duyulan ve hayat kurtaran bir sorumluluktur. Kızılay ile yaptığımız bu anlamlı iş birliği sayesinde kan bağışını teşvik etmek ve daha fazla insanın bu konunun önemini fark etmesini sağlamak istedik. Kan bağışı yapan her bir vatandaşımıza teşekkür etmek ve bu anlamlı desteği kutlamak için onlara döner ekmek ikram ettik. Büyük bir katılım ve ilgi gördüğümüz bu kampanyayı gelecekte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

"Kan bağışına teşvike devam"

Düzenlenen bu kampanya sayesinde, kan bağışı merkezlerine olan ilginin artması ve kan bağışının yaygınlaşması hedefleniyor. Günaydın, "Kan vermek sadece birkaç dakikamızı alıyor ancak hayat kurtarıyor. Bu konuda duyarlılığı artırmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bereket Döner'in, toplumun farkındalığını arttıracak ve sosyal sorumluluk bilincini yükseltecek projelerde yer almaya devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL