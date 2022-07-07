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Berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı

Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da ki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı öncesi Erzincan'da ki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verirken, bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor.

Kentte 25 yıldır berberlik yaptığını ifade eden Yakup Özyiğit, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Özyiğit: " Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

10 yıldır berberlik yapan Hamit Uyanık ise bayram yoğunluğunun başladığını belirterek, "Bayrama bir gün kala daha da yoğun oluyoruz. Randevu sistemine riayet etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin de burada oluşabilecek yoğunluğu hesaba katıp önceden randevu alması gerekiyor. Böylece daha işleyiş daha kolay oluyor. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Yine de bayram tıraşlarını son güne bırakmazlarsa iyi olur. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı kutluyorum" diye konuştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Erzincan Kuaför Yerel Haberler

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