Berberlerin Bayram Mesaisi: Sabahladılar

Berberlerin Bayram Mesaisi: Sabahladılar
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İzmir'de bayram öncesi berberler, vatandaşların tıraş taleplerine yetişebilmek için arife günü başlayan mesailerine bayram sabahına kadar devam ettiler. Yoğunluk nedeniyle dinlenme fırsatı bulamayan berberler, müşterilerine hizmet vermeye devam etti.

Berberlerin arife mesaisi: Dükkanda sabahladılar

İZMİR - İzmir'de vatandaşları bayrama hazırlayan berberler, arife günü başladıkları mesaiyi bayram sabahında noktaladı.

Kurban Bayramı'nda bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar, berberlere akın etti. Berberler de vatandaşların talebine karşılık verebilmek için bayram öncesi randevuları gece saatlerine kadar uzattı. İzmir'in Buca ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yer alan berber dükkanında ise, arife günü başlayan mesai bayram sabahına kadar sürdü. Müşterilerinin taleplerine karşılık vermek için saatlerce açık kalan berber dükkanı, bayramda şık ve tıraşlı olmak isteyen vatandaşlara hizmet verdi.

"Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım"

Berber dükkanının genç ortaklarından usta Ahmet Ateşoğlu, "Yaklaşık bir haftadır bir yoğunluk vardı ancak bugün daha da yoğunuz. Müşterilerimizi mağdur etmemek için dinlenecek, yemek yiyecek vakit bile ayıramadık kendimize. Sabah 7'de açtık dükkanı ve şu an sabahın ilk saatleri; hala açığız. Kaç kişiyi tıraş ettiğimi sayamadım ama 25'i geçmiştir herhalde. Bayram sabahında da yatmayı düşünüyoruz. Berberlere ilk gün bayram olmaz genellikle 2'inci gün olur" dedi. Ortaklardan usta Umut Sayat ise, "Sabahın 7'sinden beri akaktayız ve bu yaklaşık bir haftadır devam eden bir süreç. Normalde berberler çok konuşur derler; biz bir hafta konuşmaya da ara verdik" diye konuştu.

Çırakların bahşiş sevinci

Berber dükkanında çıraklık yapan 14 yaşındaki Yusuf Polat ise yorgun olduğunu söyledi ancak aldığı bahşişlerden dolayı da mutlu olduğunu dile getirdi. Polat, "Sabahın erken saatlerinden beri çalışıyorum. Berberlikte çıraklık çok zor ama bu işin güzel bir yanı var; o da bahşiş. Bugün çok güzel bahşişler aldım, 500 lira veren bile oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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