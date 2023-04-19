Bolu'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berberlerin yolunu tutuyor.

Bolu'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na saç tıraşını olmuş ve bakımlı şekilde girmek isteyen vatandaşlar, berber randevularını doldurdu. Berberlerin yolunu tutan müşteriler, dükkanlarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar müşterileri tıraş eden berberler vatandaşları bayrama hazırlıyor.

"Kimi randevuya yetişemiyoruz"

Bolu'da 23 yıldır berberlik yapan Doğan Şimşek, "Bayram yoğunluğu geçen hafta cuma, perşembe gününden başladı. Randevulu çalışıyoruz zaten ama kimi randevuya yetişemiyoruz. Randevusuz müşteriler geliyor. Onları da ayarlamaya çalışıyoruz. Muhtemelen bayram sabahına kadar devam ederse de biz de çalışmayı düşünüyoruz. Müşterileri geri çevirmiyoruz. Randevu veriyoruz. Randevularımız doluysa da mutlaka bir boşluklarda falan elemanlarımızla arayı tamamlamaya çalışıyoruz. Mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi.

"Bayram nedeniyle daha çok hızlı seri olmaya çalışıyoruz"

Yoğunluğun devam edeceğini söyleyen Doğan Şimşek, "Tıraş yoğunluğu bayram namazının olduğu saate kadar devam edebilir. O tamamen kişisel. Zaten şu an ekip olarak kalabalık çalışıyoruz. Bayram sebebiyle daha çok hızlı, seri olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tıraş olan Burak Dönmez, "Bayram öncesi tıraş olmaya geldim. Bayram öncesi günü yoğun olur diyerek randevu aldım ve bugün geldim" şeklinde konuştu. - BOLU