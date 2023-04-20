Berberlerde bayram namazına kadar sürecek mesai başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da Ramazan Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluşurken, sabah 07.00'da başlayan mesai, bayram namazına kadar devam edeceği belirtildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da Ramazan Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluşurken, sabah 07.00'da başlayan mesai, bayram namazına kadar devam edeceği belirtildi.

Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı. Adana'da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemeleri dikkat çekti. Sabah 07.00'da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.

"Randevu sistemi tam olmuyor"

Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını belirten erkek kuaförü Ercan Ocaklı, "Bu 2 gün içerisinde 4 saat ya uyuduk ya da uyumadık. Bugün de sabaha kadar devam edeceğiz. 10 kişilik ekiple çalışıyoruz yine de yetiştiremiyoruz. Randevu sistemi tam olmuyor. 3-4 saat bekleyen müşterilerimiz var. 5 saat bekleyen müşteri yeni oturabildi tıraş koltuğuna. Çok yoğunuz" diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen Kadir Yıldız, "5 saat sıra bekledim daha yeni oturdum. Bayram öncesi herkes güzelliğine önem veriyor o nedenle de son güne bırakıyor insanlar tıraşlarını" ifadelerini kullandı. - ADANA