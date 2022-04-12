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Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Berberler ve kuaförler iftarda bir araya geldi

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerinin ardından üyeleri ile birlikte iftarda bir araya geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Karabük Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerinin ardından üyeleri ile birlikte iftarda bir araya geldi.

Kordon parkta düzenlenen iftar yemeğine Karabük, Zonguldak ve Çankırı illerinden gelen kuaförlerin yanı sıra Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, Zonguldak, Kastamonu ve Kdz. Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanları, Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara katıldı.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, iftar yemeğine katılan Genel Başkan ve diğer il başkanları ile meslektaşlarına teşekkür ederek, iki gün süren eğitimlerinde faydalı olduğunu ve bunun zamanla farklı komsetlerde devam edeceğini söyledi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak, Türkiye, Çankırı, Karabük, Yerel, Haberler

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