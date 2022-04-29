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Berberler sahura kadar mesai yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Berberler sahura kadar mesai yapıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu başladı.

ADANA (İHA) - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala berberlerde bayram yoğunluğu başladı. Bayram tıraşı için berbere gitmek isteyen müşteriler haftalar öncesinden aldıkları randevuya iftardan sonra ancak sıra bulabiliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi berberler sahura kadar mesai yapıyor. 2 yıllık pandemi sürecinin ardından özlenen günlere kavuşan berberler iş yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Berber Mustafa Kara, pandeminin ardından yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sahura kadar buradayız. Pandemi olmadan virüssüz bir bayram geçireceğiz. Gece 3'e kadar buradayız. İlgiden memnunuz" dedi.

Müşterilerden Mustafa Toprak ise bir hafta önceden sıra aldığını belirterek, "Bayramda ailemle vakit geçireceğim. Sıra bulmak zor. Bayram yoğunluğu çok fazla" diye konuştu.

Berberde zor sıra bulduğunu söyleyen Nurullah Elbüken ise "Bazen bende yanlış meslek seçmişim diyorum. Daha önce randevu aldım. Bugün sabah 07.00de sıra aldım. Esnaf olunca gece geldim" dedi.

Bayram tatili için ailesinin yanına gelen üniversiteli Samet Uyanık ise 10 gün önceden berberini aradığını, ancak sıra bulabildiğini kaydetti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Pandemi, Bayram, Adana, Yerel, Haberler

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