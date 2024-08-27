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Berber, kuaför ve güzellik salonlarına tatil esnekliği

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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen düzenleme ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının istedikleri zaman tatil yapabileceğini belirtti. Esnafın iş yükünü ve müşteri taleplerini dengeleme noktasında önemli bir adım olan bu esneklik, esnafın işlerini daha verimli yürütmesine imkan tanıyacak.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygulamaya konan ve berber, kuaför, güzellik salonlarına Pazar günleri tatil yapma zorunluluğunu sona erdiren düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Künkcü, esnafın iş yükünü ve müşterilerin taleplerini dengeleme noktasında getirilen bu esnekliğin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının artık istedikleri zaman tatil yapabileceklerini belirten Başkan Künkcü, "Valilikler tarafından belirlenen ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla uygulanan bu düzenleme, özellikle küçük esnafımız için önemli bir rahatlama sağlayacak. Esnafımız artık kendi iş yoğunluğuna ve müşteri taleplerine göre tatil günlerini belirleyebilecek. Bu, hem esnafın hem de vatandaşın yararına bir karar olarak değerlendirilmeli. Esnafımız gece gündüz demeden çalışıyor ve bu tür esneklikler onların işlerini daha da verimli yürütmelerine imkan tanıyacaktır. Düzenlemenin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Künkcü, Aydın'daki berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin de bu düzenlemeye büyük bir memnuniyetle yaklaştığını belirterek, esnafın bu esnekliği en iyi şekilde kullanarak hem işlerini geliştireceğini hem de müşterilerine daha iyi hizmet sunacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Bakanlığı Ekonomi Kuaför Tatil Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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