Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Beninli Öğrenci İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Beninli Öğrenci İhtida Töreniyle Müslüman Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören Benin Cumhuriyeti uyruklu Prınce Donald Fernandez Hounhouı, düzenlenen törenle Müslüman olarak 'Ali' ismini aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören Benin Cumhuriyeti uyruklu Prınce Donald Fernandez Hounhouı, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kütahya İl Müftülüğünde, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in nezaretinde gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak Hounhouı'ye İslam'ın temel esasları anlatıldı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Hounhouı, "Ali" ismini aldı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından kendisine "İhtida Belgesi" takdim edilen 28 yaşındaki öğrenciye ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından çeşitli eserler hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
img

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.