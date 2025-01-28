Beninli Öğrenci İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören Benin Cumhuriyeti uyruklu Prınce Donald Fernandez Hounhouı, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kütahya İl Müftülüğünde, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in nezaretinde gerçekleşen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak Hounhouı'ye İslam'ın temel esasları anlatıldı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Hounhouı, "Ali" ismini aldı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık tarafından kendisine "İhtida Belgesi" takdim edilen 28 yaşındaki öğrenciye ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Diyanet yayınlarından çeşitli eserler hediye edildi. - KÜTAHYA