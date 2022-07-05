Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bem-Bir-Sen, yemek yardımı zimmetlerini sona erdirdi

Bem-Bir-Sen tarafından uzun uğraşlar sonucu yemek yardımı ödemelerinden dolayı çıkarılan zimmetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen önerge ile affedildi.

Bem-Bir-Sen tarafından uzun uğraşlar sonucu yemek yardımı ödemelerinden dolayı çıkarılan zimmetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen önerge ile affedildi. Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, "Yemek yardımı affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı M. Zeki Öğücü, "Patenti Bem-Bir-Sen'de olan Sosyal Denge Sözleşmelerimiz ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımlarına çıkarılan zimmetler, verdiğimiz mücadele neticesinde TBMM Başkanlığına sunulan ve Genel Kurul'da kabul edilen önerge ile affedildi. Söz konusu zimmetlere ilişkin hali hazırda devam eden idari, mali yargılama ve tatbikatlarında yapılamayacağının ve başlamış olanların ise işlemden kaldırılacağının belirtildiği düzenleme ile Yerel Yönetim Memurlarımıza ödenen yemek yardımına ilişkin çıkarılan zimmetler Bem-Bir-Sen'in çalışmaları sonucu tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Yemek Yardımı Affı, yerel yönetim çalışanlarımıza hayırlı olsun. Düzenlemenin hayata geçmesinde emeği olan Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'a, Genel Başkanımız Levent Uslu'ya, Sayın Milletvekillerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title