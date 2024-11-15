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Bellona, Bağdat'ta Yeni Mağaza Açtı

Bellona, Bağdat'ta Yeni Mağaza Açtı
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Mobilya sektörünün öncüsü Bellona, Irak'ın Bağdat şehrinde 2 bin 300 metrekarelik yeni bir mağaza açışını duyurdu. Bu, markanın Irak'taki 12. mağazası oldu ve yurt dışındaki toplam mağaza sayısını 83'e çıkardı.

Mobilya sektörünün öncü markası Bellona, global arenadaki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Marka, Irak'taki mağaza ağına bir yenisini daha ekleyerek, başkent Bağdat'ta Kerrade bölgesinde 2 bin 300 metrekarelik 5 katlı yeni mağazasını hizmete açtı.

Bağdat'taki mağaza açılışı, üst düzey katılımcılarla dikkat çekti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Bellona yöneticileri ve çok sayıda davetli, açılış etkinliğinde bir araya geldi.

Açılışta konuşan Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, Bellona'nın Irak'taki güçlü varlığını vurguladı. Ocak, "Irak bizi, biz Irak'ı çok sevdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamız, Irak'taki 12. Bellona mağazası. Köklü geçmişimiz, üstün teknolojimiz, yüksek kalite standartlarımız ve profesyonel insan kaynağımızla dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızın, markamıza, bölge halkına ve yatırımcımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bellona, Bağdat mağazasıyla birlikte yurt dışındaki mağaza sayısını 83'e ulaştırarak global marka olma vizyonunu bir kez daha pekiştirdi. Markanın dünyanın birçok noktasına gerçekleştirdiği ihracatla kalite ve konfor anlayışını dünya genelinde tanıttığını belirten Bellona yöneticileri, uluslararası pazarlardaki büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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