Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bellapais, lösemili çocukları yemekte bir araya getirdi

Adana'da 'Bellapais' güzellik merkezi, lösemili çocukları yemekte bir araya getirip çeşitli hediyeler dağıttı.

ADANA (İHA) - Adana'da 'Bellapais' güzellik merkezi, lösemili çocukları yemekte bir araya getirip çeşitli hediyeler dağıttı.

'Bellapais' güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, kentteki bir restoranda lösemi tedavisi gören ve durumu iyiye giden 50 çocuk ile ailesini ağırladı.

Palyaçolar eşliğinde çocuklarla eğlenen Çekinmez, yemeğin ardından çocuklara pamuk şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Sinem Çekinmez, "Yardımlarımız devam edecek. Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. İnşallah bütün çocuklara ulaşmaya çalışacağım" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Lösemi, Çocuk, Adana, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title