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BELKA yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BELKA yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELKA A.Ş.'de genel kurul sonrasında değişen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BELKA A.Ş.'de genel kurul sonrasında değişen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BELKA A.Ş.'nin, 2022 yılı olağan genel kurul sonrasında yönetim kurulu değişmişti. Değişim sonrası oluşan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sinan İnan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burçin Sarıcan, üyeler Cihan Ünal, Av. Recep Albayrak ve Ufuk Yılmaz ile birlikte Genel Müdürü Turgay Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan'ın katıldığı toplantıda şirketin durumu, yeni dönemde hayata geçirilebilecek projeler görüşüldü. Toplantı sonunda ise BELKA A.Ş.'nin insan kaynakları alanında yapacağı çalışmalar için izleyeceği yol haritası da değerlendirildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Yerel, Haberler

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