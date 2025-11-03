Haberler

Belisırma Köyü'nde Turizm Krizi: İşletmeciler Mağdur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Belisırma Köyü'nde nisan ayında ruhsatsız işletmelerin yıkılması, köydeki turist sayısını ciddi şekilde etkiledi. İşletmeciler, yıllık 1 milyon turistin geldiği bölgede, şimdi yalnızca 100 bin ziyaretçi olduğunu belirterek, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. CHP heyeti ise esnafı dinleyerek duruma dikkat çekti.

HABER: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) – Aksaray'ın Belisırma Köyü'nde nisan ayındaki ruhsatsız işletme yıkımlarının ardından köydeki işletmeciler, "turistsiz kaldık" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi. İşletmeci Orhan Karakaya, "Senede 1 milyon turist geliyordu vadiye, şimdi 100 bin kişi girmiyor. 500 kişi ekmek yiyordu. Şimdi turizm durdu. Bugün Kuzey Kore tanıdı, dünya tanıdı ama bizim valimiz tanımadı Belisırma'yı" dedi.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına dayanılarak yapılan denetimler sonrası, Belisırma'daki ruhsatsız işletmeler için Aksaray İl Encümeni tarafından idari para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştı. Mahkeme sürecinin ardından nisan ayında yıkımlar tamamlandı.

Belisırmalı işletmeci Sakin Arslan, "Belisırma Köyü'nde 14 tane restoran vardı. Bu yıkımla birlikte birçok insan işsiz kaldı. Evlerine ekmek götüremez haldeler. Buraların hepsi tapulu arazi, ırmak boyundan geri çekilerek yeniden restoran yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bugün Kuzey Kore tanıdı Belisırma'yı, bizim vali tanımadı"

İşletmeci Orhan Karakaya da, "Senede 1 milyon turist geliyordu vadiye, şimdi 100 bin kişi girmiyor. 500 kişi ekmek yiyordu. Şimdi turizm durdu. Bugün Kuzey Kore tanıdı, dünya tanıdı ama bizim valimiz tanımadı Belisırma'yı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Devletimizden yardım değil, sadece yeniden çalışma imkanı istiyoruz"

Eski çalışan Yasemin Karakaya, geçimini sağlayamadığını belirterek, "Seyyar gözleme tezgahı kurdum, 10 bin lira ceza ödedim. Dört çocuğum var, nerede yedireceğimi, içireceğimi şaşırdım. Devletimizden yardım değil, sadece yeniden çalışma imkanı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir işletmeci Şerife Karakaya ise, "Gözleme yeri açtım, iki masa koydum diye ceza yazdılar. On ineğimi sattım, eşimin emeklisi yok. Eski yerlerimizi geri istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

CHP heyeti esnafı dinledi

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ile birlikte köyü ziyaret ederek işletmecilerle bir araya geldi.

Ertürk, "Burası bir dünya cenneti. Böyle bir yeri turistsiz bırakmak doğru değil. Restoranları yıkıp yerine bir alternatif sunmamak hem esnafı hem turizmi vurdu. Bu sadece Belisırma esnafının değil, Aksaray ekonomisinin de kaybıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet

Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.