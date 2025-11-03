Belisırma Köyü'nde Turizm Krizi: İşletmeciler Mağdur

HABER: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) – Aksaray'ın Belisırma Köyü'nde nisan ayındaki ruhsatsız işletme yıkımlarının ardından köydeki işletmeciler, "turistsiz kaldık" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi. İşletmeci Orhan Karakaya, "Senede 1 milyon turist geliyordu vadiye, şimdi 100 bin kişi girmiyor. 500 kişi ekmek yiyordu. Şimdi turizm durdu. Bugün Kuzey Kore tanıdı, dünya tanıdı ama bizim valimiz tanımadı Belisırma'yı" dedi.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına dayanılarak yapılan denetimler sonrası, Belisırma'daki ruhsatsız işletmeler için Aksaray İl Encümeni tarafından idari para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştı. Mahkeme sürecinin ardından nisan ayında yıkımlar tamamlandı.

Belisırmalı işletmeci Sakin Arslan, "Belisırma Köyü'nde 14 tane restoran vardı. Bu yıkımla birlikte birçok insan işsiz kaldı. Evlerine ekmek götüremez haldeler. Buraların hepsi tapulu arazi, ırmak boyundan geri çekilerek yeniden restoran yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Bugün Kuzey Kore tanıdı Belisırma'yı, bizim vali tanımadı"

İşletmeci Orhan Karakaya da, "Senede 1 milyon turist geliyordu vadiye, şimdi 100 bin kişi girmiyor. 500 kişi ekmek yiyordu. Şimdi turizm durdu. Bugün Kuzey Kore tanıdı, dünya tanıdı ama bizim valimiz tanımadı Belisırma'yı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Devletimizden yardım değil, sadece yeniden çalışma imkanı istiyoruz"

Eski çalışan Yasemin Karakaya, geçimini sağlayamadığını belirterek, "Seyyar gözleme tezgahı kurdum, 10 bin lira ceza ödedim. Dört çocuğum var, nerede yedireceğimi, içireceğimi şaşırdım. Devletimizden yardım değil, sadece yeniden çalışma imkanı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir işletmeci Şerife Karakaya ise, "Gözleme yeri açtım, iki masa koydum diye ceza yazdılar. On ineğimi sattım, eşimin emeklisi yok. Eski yerlerimizi geri istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

CHP heyeti esnafı dinledi

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ile birlikte köyü ziyaret ederek işletmecilerle bir araya geldi.

Ertürk, "Burası bir dünya cenneti. Böyle bir yeri turistsiz bırakmak doğru değil. Restoranları yıkıp yerine bir alternatif sunmamak hem esnafı hem turizmi vurdu. Bu sadece Belisırma esnafının değil, Aksaray ekonomisinin de kaybıdır" dedi.