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Belgrad Ormanı Tesisleri DKMP'ye Devredildi

Belgrad Ormanı Tesisleri DKMP'ye Devredildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu ve Kömürcübent Tabiat Parkları'nın işletmeciliğini İBB'den devralarak, hizmet vermeye başladı. Ziyaretçi girişleri açık olacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği bugünden itibaren İBB yerine DKMP tarafından işletilecek.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2023 tarihinde İBB'ye verildiği ve 13 Ekim 2023 tarihinde işletme süresinin dolduğu hatırlatılarak, "İdaremizin tahliye talebine karşılık İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır. İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakam'lığına bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB'ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, bugüne kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen 20 Aralık günü mesai bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının bugünden itibaren DKMP tarafından işletileceği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulandı.

Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişinin açık olup, ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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