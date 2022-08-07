Belge ve delil olmadan yazılan 427 liralık cezayı iptal ettirdi - Haberler

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Belge ve delil olmadan yazılan 427 liralık cezayı iptal ettirdi

Belge ve delil olmadan yazılan 427 liralık cezayı iptal ettirdi

Adana'da bir avukat, müvekkiline fahri trafik müfettişi raporu doğrultusunda herhangi bir delil gösterilmeden kırmızı ışık ihlali gerekçesiyle yazılan 427 lira idari para cezasını iptal ettirdi.

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Adana'da bir avukat, müvekkiline fahri trafik müfettişi raporu doğrultusunda herhangi bir delil gösterilmeden kırmızı ışık ihlali gerekçesiyle yazılan 427 lira idari para cezasını iptal ettirdi.

Adana'da polis, fahri trafik müfettişinin raporu doğrultusunda 31 yaşındaki Taner Uruç'a kırmızı ışık ihlali iddiasıyla 427 lira idari para cezası uyguladı. Uruç, kuzeni ve aynı zamanda avukat olan Ömer Uruç aracılığıyla cezaya itiraz etti. Avukat Uruç, müvekkilinin ışık ihlali yaptığına dair herhangi bir fotoğraf ya da video olmadığı gibi cezanın araca yazılamayacağını savunup, kararı yargıya taşıdı. İtirazı haklı bulan mahkeme, dosyada ispata yarayacak herhangi bir tutanak, belge, fotoğraf, CD veya tanık beyanı olmadığına, bunun da 'Kabahatler Kanunu'na aykırı olduğuna dikkat çekerek cezayı iptal etti.

Avukat Ömer Uruç, bütün vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Herhangi bir belge veya delil olmadan yazılan trafik cezalarını iptal ettirebilirsiniz. Belge veya delil olmadan yazılan ceza keyfi olur. Mahkeme bizim bu gerekçemizi haklı buldu ve cezayı iptal etti" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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