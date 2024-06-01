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Belen'de afetzede çocuklar eğlendi

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Hatay'ın Belen ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlikte afetzede çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara yüz boyama, drama oyunları ve balon dağıtımı yapıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüleri tarafından düzenlenen 173. etkinlikte afetzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Afet bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için yapılan yardımlar ve etkinlikler sürdürülmeye devam ediyor. Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan Orman Kent geçici yaşam merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı gönüllüleri depremzede çocuklarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara; yüz boyama, çeşitli drama oyunları ve balon dağıtımı yapıldı. Etkinlikte afetzede çocuklar doyasıya eğlendiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Damla gönüllülük projesi koordinatörü Handan Aktaş, "Projemiz 2013 yılında başladı ve halen devam etmekte. Yaklaşık 1 milyon insana ulaşmayı başardık. Türkiye'nin dört bir yanında devam eden bir proje, dönem dönem oluyor. Şu an 173. dönem Hatay'ın İskenderun ilçesindeyiz ve 10 gün boyunca burada olacağız. Sabah sporuyla güne başlayan gönüllüler, gün içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, konteyner kentler, ilkokullar ve ortaokullar gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Daha sonrasında akşam yürüyüşünden dönüp masa çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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