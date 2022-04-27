Belediyeyle mahkemelik olan büfe hakkında Halk Ekmek'ten açıklama yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş., belediyeyle mahkemelik olan büfe hakkında hakkında açıklama yaptı.

Çamlıca Mahallesi'nde bulunan 4 numaralı Halk Ekmek Büfesi ile ilgili yapılan açıklamada, büfe işletmecisinin farklı sebeplerden dolayı sözlü ve yazılı uyarı aldığı, müşteri sıfatıyla büfeye giden bir vatandaşın küfre ve hakarete maruz kalmasının ardından sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Habere konu Eskişehir Çamlıca-4 büfe işletmecisine, İşletme ve Kira Sözleşmelerinin ilgili hükümlerine aykırı şekilde, hijyen kurallarına uymaması, maske takmaması, dolapların kirli tutulması gibi nedenlerle birçok kez sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulmuştur. Son olarak 12 Nisan 2022 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şikayet hattına gelen şikayet/ihbar ile; ayakta zor durabilen ve kalp rahatsızlığından kaynaklı yakın zamanda anjiyo olan bir vatandaşımıza ekmek almak istediği sırada, ilgili eski büfe işletmecisinin küfürle hakaretler edip üzerine yürüdüğü saldırıya uğrayan vatandaşımıza da ulaşılarak teyitle öğrenilmiştir. İlgili büfe işletmecesine işletme ve kira sözleşmelerinin hükümleri uyarınca, sözleşmesinin feshedildiği, 7 gün içeresinde büfeyi boşaltması gerektiği noter kanalı ile tebliğ edilmiştir. 25 Nisan 2022 tarihinde Eskişehir Halk Ekmek personelleri büfeyi teslim almaya gittiklerinde, anahtar ve demirbaş teslimi yapılmamıştır. İlgili eski büfe işletmecisi ısrar ederek büfe anahtar ve demirbaşlarını teslim etmeyip büfeyi usulsüz şekilde işgal etmekte ve vatandaşlarımızın hizmet almasını engellemektedir. Ekmek ve diğer ürünlerin üretim ile sevkiyat süreçlerinde herhangi bir sorun olmayıp, ilgili satış büfesinde vatandaşa hizmet verilememesinin sebebi, anılan eski işletmecinin Çamlıca-4 Büfesini teslim etmemesinden kaynaklanmaktadır. Konu ile ilgili olarak icrai ve adli işlemler başlatılmış olup tüm yasal yolların uygulanacağını kamuoyuna duyururuz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel