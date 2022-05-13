Belediyeyi merak eden minikleri makamında ağırladı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir okulda eğitim gören ve belediyeyi merak eden ilkokul öğrencilerini Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yı makamında ağırladı.

Başkan V. Subaşı ziyaretten dolayı duyduğu sevinci belirterek, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti. Başkan V. Subaşı'na yoğun ilgi ve sevgi gösteren çocuklar, makam koltuğuna sırasıyla oturdu ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocukların ziyaretiyle çok mutlu olduğunu kaydeden Başkan V. Subaşı, "İlkokulu öğrencilerini belediyemizde ağırladık. Her birinin yanaklarından öpüyor, derslerinde başarılar diliyorum. Onların varlıkları bizlere enerji veriyor. Bilecik Belediyesi olarak çocuklar için mayıs ayında da birçok güzel etkinlik hazırladık. Kültür ve Kongre Merkezi ile Yaşayan Şehir Müzesi'nde bu hafta ve mayıs ayı boyunca güzel etkinlikler yapacağız. Bütün çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve öğretmenler de keyifli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, Başkan V. Subaşı'na teşekkür etti. Başkan V. Subaşı ziyaret sonunda çocuklara hediyeler vererek fotoğraf çektirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel