Belediyeye alınmadığını iddia eden engelli vatandaş çatıya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediyeye alınmadığını iddia eden vatandaş belediyenin karşındaki yeni binanın çatısına çıkarak eylemde bulundu.

Olay, ilçenin Yeni Mahalle Uğur Mumcu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki yüzde 75 engelli olan Ali Kalkancı'nın iddialarına göre Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile görüşmek istediğini, görüşemediği için belediye binasının karşında bulunan inşaatın çatısına çıktı. Çatıya çıkan engelli adam oturarak eylem yaptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Belediye Başkanı Kantarcı, çatıda oturan Kalkancı' ya "Yaşamak varken ölünür mü" diye seslenerek çatıdan inmesini istedi. Uzun uğraşlar sonrası adam çatıdan inmeye ikna oldu. İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen engelli adam, Başkan Kantarcı ile makamında konuşma imkanı buldu. Bana yazık günah değil mi diyen engelli adam Kalkancı, 10 çocuğu olduğunu söyleyerek Başkan Kantarcı'dan yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel