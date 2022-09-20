Belediyeye ait aracın merdivenlerden aşağı inmesi tepkilere neden oldu

Kuşadası Belediyesi'ne ait Haybulans aracının bir sokak arasında yol yerine merdivenlerden inmeyi tercih etmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi'ne ait Haybulans aracının bir sokak arasında yol yerine merdivenlerden inmeyi tercih etmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kuşadası Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı hayvanlar için ambulans projesi takdirle karşılanmıştı. Birçok vatandaş sokak hayvanlarının hastalığını Kuşadası Belediyesi'ne bildirerek hızlı çözüme ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise vatandaşlar tarafından bu defa tepkiyle karşılandı. Kuşadası Belediyesi'ne ait Haybulans aracının bir ara sokakta merdivenlerden inerken çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar kamuya ait bir malın çok kötü kullanılmasından dolayı duruma tepki gösterdi. Kuşadası Belediyesi'nin ise tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. - AYDIN