Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediyesi personelinin dikkati kadını kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tren rayları üzerinde sabit şekilde bekleyen kadının durumunu fark eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, bir felaketi engellediler.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tren rayları üzerinde sabit şekilde bekleyen kadının durumunu fark eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, bir felaketi engellediler.

Alınan bilgiye göre, Tarsus merkez Mithatpaşa hemzemin geçidinde görevli Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, hemzemin geçide yakın bir noktada rayların üzerinde bir kadının sabit bir şekilde beklediğini fark ettiler.

Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, görevliler hızla kadının bulunduğu noktaya gidip, kendisini uyardılar. İki Belediye görevlisi, intihar için rayların üzerine beklediği iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen 75 yaşlarındaki kadını, güvenli bir noktaya götürüp, durumu Emniyet birimlerine bildirdiler.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, sağlık kontrolü için kadını götürürken, Emniyet birimleri ise inceeleme başlattı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mersin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title