Belediyenin iftar programları devam ediyor: Binlerce kişi iftarı birlikte açtı

MUĞLA Bodrum Belediyesi'nin iftar programları sürüyor. Yalıkavak, Dirmil ve Geriş Mahallelerinden katılım sağlayan binlerce kişi iftarı birlikte açtı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri, Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar, Dirmil Mahallesi Muhtarı İbrahim Bayır, Geriş Mahallesi Muhtarı Hayrullah Kayacan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ile Yalıkavak, Dirmil ve Geriş Mahallesi sakinlerinin katıldığı iftar yemeği programı, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Ramazan ayı boyunca sürecek olan, ilkinin Konacık-Çırkan Mahallesi'nde başlandığı iftar programı sırasıyla, İslamhaneleri Mahallesi, Peksimet-Dereköy Mahallesi, Akçaalan Mahallesi ve Yakaköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yalıkavak'ta düzenlenen iftar programına, bin kişinin üzerinde katılım oldu. Başkan Aras, meclis üyeleri ile vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.

Başkan Aras, mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluştu. İftar sofrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi " İftar davetimize icabet ettiniz, bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Hoşgeldiniz. Son iki yıldır ramazanlarda beraber olamamıştık bu salgın müsibetinden dolayı ama artık o günleri geride bıraktık. Artık daha çok beraber olma vaktidir. Birlik, beraberlik, dayanışma duyguları ramazan ayında çok daha fazla önem kazanmaktadır. Gençlerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için barış içerisinde, dostluk içerisinde, huzur içerisinde bu güzel günlerde birlikte sofrayı paylaşmak, aynı duyguları paylaşmak bizler için çok önemli. Ekonominin gerçekten zor şartlar altında olduğu bu günlerde sizlere her zaman destek olmaya hazırız. Belediye sizlerin belediyesi, bu sen ben meselesi değil. Bu belediye sizlerin belediyesi. Herkesin yanında olmak zorundadır, doğumdan ölüme kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Sağolun, varolun" dedi.

Üç mahallenin muhtarları ve mahalle sakinleri, iftar programından duydukları memnuniyeti ifade ederek Bodrum Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Aras'a teşekkür etti.