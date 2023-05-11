Belediyenin halk süt projesi devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum Halk Süt Projesi" çerçevesinde belirli bir takvime göre süt dağıtımı devam ediyorBodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımda tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilere pastörize edilmiş 1 litrelik sütler koliler halinde...

Bodrum Belediyesi tarafından "Bodrum Halk Süt Projesi" çerçevesinde belirli bir takvime göre süt dağıtımı devam ediyor

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımda tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilere pastörize edilmiş 1 litrelik sütler koliler halinde teslim ediliyor.

Proje çerçevesinde dağıtım Yokuşbaşı, Yeniköy, Türkkuyusu, Tepecik, Turgutreis, Bahçelievler ve Karabağ mahallerinde gerçekleşti.

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı dağıtımda 2023 nisan ve mayıs ayı içinde Bodrum'un tüm mahallelerinde toplam bin 239 çocuğa dağıtım yapıldı. Nisan 2022 ile Mayıs 2023 arasında ise 6 bin 397 çocuğa ulaşıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yıl boyunca planlanan takvime göre süt dağıtımlarına devam ederken ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına destek olacak. İki ayda bir olacak şekilde yapılan dağıtımlar, vatandaşların muhtarlıklar aracılığıyla başvuruları alındıktan sonra belirli periyodlarla sürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldikten hemen sonra bu projenin hayata geçtiğini belirtirken, "Bodrum Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman çocuklar oldu. Eğitimden servise, gıdadan kırtasiye malzemelerine kadar çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Belirli periyodlarla gerçekleştirmiş olduğumuz dağıtımlarda önemli bir sayıya ulaştık. Bodrum Halk Süt Projesi, program çerçevesinde tüm mahallelerimizde devam edecek" dedi. - MUĞLA