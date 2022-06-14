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Belediyenin birimlerarası futbol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyenin birimlerarası futbol turnuvası başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen birimlerarası futbol turnuvası başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından çalışanlarının motivasyonunu arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen birimlerarası futbol turnuvası başladı.

Personelin kaynaşması amacıyla organize edilen Adıyaman Belediyesi Birimlerarası Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç'un katılımıyla başladı.

Dört grupta toplam 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, takımlara başarı ve centilmenlik dileğinde bulunarak, "Çalışma arkadaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve ekip ruhunu pekiştirmek için düzenlediğimiz birimlerarası futbol turnuvamız açılış maçlarıyla başladı. Tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Düzenlenen törenden sonra oynanan ilk gün maçlarında karşı karşıya gelen ekiplerden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan karma kadro, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kurulan karma kadroyu 12-4 yendi. Günün diğer maçlarında ise Temizlik İşleri Müdürlüğü, ASKİM'i 3-2, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise Yörem AŞ'yi 6-2 mağlup etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Futbol Yerel Haberler

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