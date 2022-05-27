Yüzde 100 hibeli horoz ve tavuk desteği: Yüzlerce vatandaş faydalandı - Haberler

Yüzde 100 hibeli horoz ve tavuk desteği: Yüzlerce vatandaş faydalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, evi bahçeli olan 2 bin 500 vatandaşa yüzde 100 hibeyle 1 adet horoz ile 10 adet tavuk dağıtıldı. 2'şer torbada yem desteğinde bulundu.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, kümes hayvancılığını yaygınlaştırmak ve organik yumurta üretimini artırmak amacıyla yüzde 100 hibeli bir destek projesi hazırladı. İlçede ikamet eden ve evi bahçeli olan 2 bin 500 vatandaş, horoz ve tavuk desteği almak için belediyeye başvurdu. Çetin Koçdoğan Parkı'nda düzenlenen törende, vatandaşlara 1'er horoz ve 10'ar tanede tavuk verildi. Ayrıca 2'şer torbada yem desteğinde bulunuldu. MHP Milletvekili Halil Öztürk ve İl Başkanı Murat Abalı, törende vatandaşlara horoz ve tavuk verdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yahşihan'da üretimi artırmak anlamında 10 tane tavuk, 1 tane horoz ve 2 torba yemi 2 bin 500 vatandaşımıza hibe ettik. Bugün gördüğünüz gibi üretken belediyecilik anlamında özellikle vatandaşların üretime katkı sağlamaları için böyle bir proje başlattık. Şubat sonunda civcivleri kuluçkaya yatırmıştık. Bugün de dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Yahşihan'da üretim, gelişim ve hayvancılık anlamında kümes hayvancılığı anlamında da yerli ırklarla beraber gelişimi sağlamış olacağız" dedi.

Törene; MHP Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.