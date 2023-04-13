Belediyede yeni encümen üyeleri görevlerine başladı

5 Nisan 2023 tarihinde Kütahya Belediye Meclis Toplantısı'nda, belediye encümen üyeliği görevine seçilen Mehmet Buğra Baydar ve Fuat Gökçe görevlerine başladılar.

Kütahya Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle encümen üyeliği görevine seçilen Mehmet Buğra Baydar ve Fuat Gökçe, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlığında gerçekleşen encümen toplantısında yerlerini aldılar.

Yeni üyelere görevlerinde başarılar dileyen Başkan Işık, Belediye Meclisine seçilen MHP grubu üyelerinin tamamının encümende yer aldığını ifade ederek, bugüne kadar bu görevi yerine getiren değerli belediye meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. - KÜTAHYA