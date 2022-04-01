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Belediyede personele eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyede personele eğitim

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, 'Devlet memurları kişisel sorumluluk ve zarar' eğitimi ile devam etti.

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler, 'Devlet memurları kişisel sorumluluk ve zarar' eğitimi ile devam etti.

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim seminerleriyle, personelin alanında daha iyi hizmet vermesi ve kişisel gelişimine katkı yapması sağlanıyor. Müdürlük son olarak 'Devlet Memurları Kişisel Sorumluluk ve Zarar' eğitimi, Kütahya Belediyesi Konferans salonunda verildi.

Hukuk İşleri Müdürü Erhan Bilgehan tarafından verilen eğitim ile personelin yaptığı görevlerdeki sorumlulukları ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Personelin eğitimine ve kişisel gelişimine yönelik bu tür eğitimlerin yıl boyunca düzenli olarak verilmeye devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Belediyede personele eğitim

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Yerel, Haberler

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