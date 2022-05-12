Belediyede 4 müdürlüğe atama

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 5. Olağan Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ikinci fıkrasındaki 'Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur' hükmü çerçevesinde meclis üyelerine bilgi verdi.

Başkan Vekili Damcı, "13 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Hal Müdürlüğüne Yılmaz Yaman, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne İsmail Cenker, Spor İşleri Müdürlüğüne İsmail Şen, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne Mustafa Özay atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel