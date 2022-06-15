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Belediye yemekhanesinde pişiyor, soğumadan vatandaşın ayağına götürülüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye yemekhanesinde pişiyor, soğumadan vatandaşın ayağına götürülüyor

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyor.

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyor. Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda en kaliteli malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler, sıcak şekilde vatandaşların ayağına kadar götürülüyor.

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara verdiği ücretsiz sıcak yemek ikramı hizmetini sürdürüyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptıkları sıcak yemek servisi hizmetinin düzenli olarak sürdüğünü söyledi. Kahramankazan'da sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma içinde yaşadıklarını söyleyen Oğuz, "Kahramankazan'ımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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