Belediye yaşlı çifte iftar için getirdiği sıcak yemeği geri aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Necati Öztürk, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Ramazan ayında verdiği sıcak yemeğin evine getirildikten sonra geri alınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşlı adam ve eşi yemekleri alınınca oruçlarını şekerli su yaparak açtıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi 3 yıldır ilçede yaklaşık 400 ailenin evine her gün sefer tasları ile üç çeşit sıcak yemek getiriyor. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sıcak yemek getirdiği ailelerden biri de Belen Mahallesi'nde ikamet eden Öztürk ailesiydi. Kendisi gibi 70 yaşında olan ve kemik erimesi, astım, bronşit ve tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunan Hatice Öztürk ile 2 katlı bir evde yaşayan Necati Öztürk, eşinin rahatsızlığı nedeniyle yemek hazırlayamadığını ifade etti. Sosyal Yardımlaşma gibi kurumlardan hiçbir şekilde yardım almadığını sadece Ramazan aylarında belediyeden sıcak yemek yardımı aldığını dile getiren Öztürk belediyenin kendilerine 3 yıldır sıcak yemek verdiğini, bu yılda yine 3 gün sıcak yemek geldiğini ancak 3. gün evlerine getirilen yemeğin belediye tarafından geri alındığını söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü anlatan Öztürk, belediye yemeği geri alınca yemek yapamadıkları için o akşam orucunu şekerli su yaparak açtığını ifade etti.

Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan emekliyim. Eşim hasta. İstanbul Sarıyer'de kemik hastanesine gidip geliyoruz. Ben maaşımdan kredi kullandım ve maaşım yetersiz geliyor. Yumurta, tavuk ve civciv satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. 70 yaşımı bitirdim, 71'den gün aldım. 2 kızımın ikisi de evlendi gitti, iki oğlum İstanbul'da şoförlük yaparak geçinmeye çalışıyor. Evde eşimle birlikte yaşıyoruz. Eşim yattığı yerden kalkamıyor. Ayağına bir halı takılsa düşüyor. Biz mağduruz. Öyle anlatıldığı gibi bir lüksümüz yok. Sebep olanlardan Allah razı olsun; ben bu yemeği alıyordum. 2 gün peş peşe geldi. 3. gün yemeği evin dış girişine koymuşlar. Ben de camdan görüp yemeği aldım ve merdiven başına koydum. Arkada bahçeye gittim ve orada biraz takıldık. İftara yarım saat kala tekrar evde yemeğimiz var nasıl olsa diye geldik. Bizim koyduğumuz yerde yemek kapları yok. Komşular mı aldı diye düşünürken 1 gün sonra bir arkadaşıma durumu anlattım. O da belediyeyi arayıp ilgili kişiye sormuş. Beni birisi 'Emekli, üzerinde daire var, şöyle lüks yaşıyor, böyle parası, malı var' demiş. Benim yemeğimi kestikleri gibi tam iftar açacak zaman yemeği alıp gitmişler. Biz öylelikle öğrendik belediyenin aldığını" diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı sevdiğini ve yıllardır onun için mücadele ettiğini aktaran Öztürk, sıcak yemeğinin kesilmesine bir anlam veremediğini ve çok üzüldüğünü söyledi. Öztürk ayrıca, söylendiği gibi varlıklı bir olsa belediyenin yemeği yerine lokantalara gidip yemek yiyebileceğini belirtti.

70 yaşındaki Hatice Öztürk de kemik erimesi, astım hastası olduğunu ve ayakta duramadığı gibi merdivenlerden de zor inip çıkabildiğini belirterek, mutfakta durup yemek yapmaya gücünün yetmediğini anlattı. Sıcak yemek geldiğinde şükredip çok sevindiğini ve gönderenlere hep dua ettiğini belirten Hatice Öztürk, şimdi büyük güçlükle yapabildiği kadar yemek hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri ise Öztürk ailesinin yemeğinin üzerlerine kayıtlı ev ve daire olduğu için kesildiğini ifade etti. - ZONGULDAK