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Belediye personellerine ilk yardım eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye personellerine ilk yardım eğitimi verildi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, personellere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, personellere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenlendi.

Altınordu Belediyesi'nin, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayan, kurumsal verimliliği arttıran hizmet içi eğitimler yanında, günlük hayatta karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara karşı da personelini hazırlıklı ve donanımlı hale getirmeyi amaçlayan eğitimleri de sürüyor.

Altınordu Belediyesi ile Ordu İl Sağlık Müdürlüğü arasında yürütülen kurumsal iş birliği çerçevesinde, olabilecek kaza, hayati önem arz eden acil durumlarda yapılabilecek ilk yardım müdahaleleri için personele yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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