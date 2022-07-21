Belediye personellerine ilk yardım eğitimi verildi Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, personellere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenlendi. Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, personellere yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi programı düzenlendi. Altınordu Belediyesi'nin, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayan, kurumsal verimliliği arttıran hizmet içi eğitimler yanında, günlük hayatta karşılaşılabilecek olağanüstü durumlara karşı da personelini hazırlıklı ve donanımlı hale getirmeyi amaçlayan eğitimleri de sürüyor. Altınordu Belediyesi ile Ordu İl Sağlık Müdürlüğü arasında yürütülen kurumsal iş birliği çerçevesinde, olabilecek kaza, hayati önem arz eden acil durumlarda yapılabilecek ilk yardım müdahaleleri için personele yönelik uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. - ORDU İhlas Haber Ajansı / Yerel Altınordu Belediyesi Ordu Yerel Haberler

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