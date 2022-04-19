Belediye personelleri iftarda buluştu

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, belediye personelleri ile iftarda buluştu.

Araban Belediyesi tarafından Karapınar Su Gözü Mesire Alanında düzenlenen iftarda Belediye Başkanı Hasan Doğru, personellerle buluştu. Araban Belediyesi personelleri, programdan dolayı Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP

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