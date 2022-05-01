Belediye personeli iftarda buluştu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediye personeli düzenlenen iftar programında buluştu.Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı öncesi tüm hizmet birimlerinde çalışan belediye personeli ile iftar programında bayramlaştı.

Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimiyle bir araya gelerek birlikte iftar açan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez de tüm hizmet birimlerinde çalışan belediye personelleri ve ailelerini iftarda ağırladı. İftar öncesinde programa katılan çalışma arkadaşları ile tek tek selamlaşan Başkan Güder, Ramazan Bayramı öncesi personelin bayramını kutladı.

"Büyük ve güçlü bir aileyiz"

İftar öncesi tüm personeline seslenerek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ramazan ayı, paylaşmak ve birlikte olma ayıdır. Ramazan ayının güzelliklerini birlikte yaşayalım, iftar soframızı hep beraber paylaşalım, sizlerle ve ailelerinizle bayramlaşalım istedik. Ben şimdiden bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizler üç yıldır beraber yol yürüyor, birlikte bölgemize hizmet ediyoruz. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Dayanışma içerisinde iş üretme, hizmette verimliliği artırma çabası hizmetlerimizin farkını ortaya koyuyor. Üç yıldır sizlerle ilçemizin bir ucundan diğer ucuna bütün bölgelerindeki yaşam standardını yükseltmek adına çalışıyoruz. Bizler birlikte ve beraber olduğumuz müddetçe daha yaşanabilir bir Battalgazi'ye yapacağımız hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam edecek. Bazen vatandaşlarımıza hizmetlerimizi soruyorum, memnun olduklarını duyunca sizlerle gurur duyuyorum. Bununla yetinmeyip vatandaşlarımıza daha fazla eğilmemiz lazım. Yarınlarımızın bugünlerden daha başarılı ve güzel olması için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bayram hepimize huzur ve kardeşlik getirsin. Hep beraberce nice bayramlara ulaşalım. İyi ki varsınız, iyi ki beraber yol yürüyor ve birlikte hizmet ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel